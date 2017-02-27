Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:19
BIGor написав:
Так это медаль + за доставку и упаковку 99 грн.
коллега выше назвал их монетами,думаю неосознанно из-за многократной рекламы по ТВ.
Эту контору Шпильман регистрировал
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:21
Zebra написав:
По поводу моего прогноза 29 в октябре, я давал ровную цифру, заокругляйте 28.50+ на мб и нале, получается 29.
Ноябрь 30, декабрь 32, январь 35, среднее в 2021 году 36-37 - мой прогноз в силе.
Листопад - 30?! Це навряд чи! Так що позбавте себе великого бажання бути прогнозистом! Не ваше це!
Qwerty
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:23
Alex2006 написав:
Все приготовили парашюты?
убегать в евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Суб 21 лис, 2020 20:49
Мизантрóп написав:
Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно
да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..
Patrick
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:13
freeze написав: Мизантрóп написав:Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно
Расшифруйте месседж.
viewtopic.php?p=5103965#p5103965
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:15
Patrick написав: Мизантрóп написав:
Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно
да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..
похоже на его стиль
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Игорь
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:17
Вы оба правы и внимательны
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:22
Мизантрóп Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:50
Patrick написав: Мизантрóп написав:
Расстрою Вас,похоже Холява всё,но он будет в наших сердцах вечно
да ну.. У Холявы все Ок, уверен в этом.
Просто он видимо решил отдохнуть от форума. Или занят..
Шукайте у пана Переса на гілці.
ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!!
сірий
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Додано: Суб 21 лис, 2020 21:53
vovan_prm написав: Мизантрóп
Не напускай тумана. Есть что сказать - скажи по делу.
Сірий тоже прав.Холява запомнился как очень верующий человек.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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