– Здесь занимают очередь на жертвоприношение?

– Здесь, здесь! За мной будете. Я 852, вы – 853.

– Ой, мамочки… Это когда же очередь дойдет?

– Не беспокойтесь, тут быстро. Вы во имя чего жертву приносите?

– Я – во имя любви. А вы?

– А я – во имя детей. Дети – это мое все!

– А вы что в качестве жертвы принесли?

– Свою личную жизнь. Лишь бы дети были здоровы и счастливы. Все, все отдаю им. Замуж звал хороший человек – не пошла. Как я им отчима в дом приведу? Работу любимую бросила, потому что ездить далеко. Устроилась нянечкой в детский сад, чтобы на виду, под присмотром, ухоженные, накормленные. Все, все детям! Себе – ничего.

– Ой, я вас так понимаю. А я хочу пожертвовать отношениями… Понимаете, у меня с мужем давно уже ничего не осталось… У него уже другая женщина. У меня вроде тоже мужчина появился, но… Вот если бы муж первый ушел! Но он к ней не уходит! Плачет… Говорит, что привык ко мне… А мне его жалко! Плачет же! Так и живем…

Распахивается дверь, раздается голос: «№ 852, проходите!».

– Ой, я пошла. Я так волнуюсь!!! А вдруг жертву не примут?

№ 853 сжимается в комочек и ждет вызова.

Время тянется медленно, но вот из кабинета выходит № 852.

– Что? Ну что? Что вам сказали? Приняли жертву?

– Нет… Тут, оказывается, испытательный срок. Отправили еще подумать.

– А как? А почему? Почему не сразу?

– Ох, милочка, они меня спрашивают: «А вы хорошо подумали? Это же навсегда!». А я им: «Ничего! Дети повзрослеют, оценят, чем мама для них пожертвовала». А они мне: «Присядьте и смотрите на экран». А там такое кино странное! Про меня. Как будто дети уже выросли. Дочка замуж вышла за тридевять земель, а сын звонит раз в месяц, как из-под палки, невестка сквозь зубы разговаривает… Я ему: «Ты что ж, сынок, так со мной, за что?». А он мне: «Не лезь, мама, в нашу жизнь, ради бога. Тебе что, заняться нечем?». А чем мне заняться, я ж, кроме детей, ничем и не занималась??? Это что ж, не оценили детки мою жертву? Напрасно, что ли, я старалась?

Из двери кабинета доносится: «Следующий! № 853!».

– Ой, теперь я… Господи, вы меня совсем из колеи выбили… Это что ж??? Ай, ладно!

– Проходите, присаживайтесь. Что принесли в жертву?

– Отношения…

– Понятно… Ну, показывайте.

– Вот… Смотрите, они, в общем, небольшие, но очень симпатичные. И свеженькие, неразношенные, мы всего полгода назад познакомились.

– Ради чего вы ими жертвуете?

– Ради сохранения семьи…

– Чьей, вашей? А что, есть необходимость сохранять?

– Ну да! У мужа любовница, давно уже, он к ней бегает, врет все время, прямо сил никаких нет.

– А вы что?

– Ну что я? Появился в моей жизни другой человек, вроде как отношения у нас.

– Так вы эти новые отношения – в жертву?

– Да… Чтобы семью сохранить.

– Чью? Вы ж сами говорите, у мужа – другая женщина. У вас – другой мужчина. Где ж тут семья?

– Ну и что? По паспорту-то мы – все еще женаты! Значит, семья.

– То есть вас все устраивает?

– Нет! Нет! Ну как это может устраивать? Я все время плачу, переживаю!

– Но променять на новые отношения ни за что не согласитесь, да?

– Ну, не такие уж они глубокие, так, времяпровождение… В общем, мне не жалко!

– Ну, если вам не жалко, тогда нам – тем более. Давайте вашу жертву.

– А мне говорили, у вас тут кино показывают. Про будущее! Почему мне не показываете?

– Кино тут разное бывает. Кому про будущее, кому про прошлое… Мы вам про настоящее покажем. Включаем, смотрите.

– Ой, ой! Это же я! Боже мой, я что, вот так выгляжу??? Да вранье! Я за собой ухаживаю.

– Ну, это ваша душа таким образом на внешности проецируется.

– Что, вот так??? Плечи вниз, губы в линию, глаза тусклые, волосы повисшие…

– Так всегда выглядят люди, если душа плачет…

– А это что за мальчик? Славненький какой… Смотрите, как он ко мне прижимается!

– Не узнали, да? Это ваш муж. В проекции души.

– Муж? Что за ерунда! Он взрослый человек!

– А в душе – ребенок. И прижимается, как к мамочке…

– Да он и в жизни так! Прислоняется. Тянется!

– Значит, не вы к нему, а он к вам?

– Ну, я с детства усвоила – женщина должна быть сильнее, мудрее, решительнее. Она должна и семьей руководить, и мужа направлять!

– Ну так оно и есть. Сильная, мудрая решительная мамочка руководит своим мальчиком-мужем. И поругает, и пожалеет, и приголубит, и простит. А что вы хотели?

– Очень интересно! Но ведь я ему не мамочка, я ему жена! А там, на экране… Он такой виноватый, и к лахудре своей вот-вот опять побежит, а я его все равно люблю!

– Конечно, разумеется, так оно и случается: мальчик поиграет в песочнице, и вернется домой. К родной мамуле. Поплачет в фартук, повинится… Ладно, конец фильма. Давайте завершать нашу встречу. Будете любовь в жертву приносить? Не передумали?

– А будущее? Почему вы мне будущее не показали?

– А его у вас нет. При таком настоящем – сбежит ваш выросший «малыш», не к другой женщине, так в болезнь. Или вовсе – в никуда. В общем, найдет способ вырваться из-под маминой юбки. Ему ж тоже расти охота…

– Но что же мне делать??? Ради чего я тогда себя буду в жертву приносить???

– А вам виднее. Может, вам быть мамочкой безумно нравится! Больше, чем женой.

– Нет! Мне нравится быть любимой женщиной!

– Ну, мамочки тоже бывают любимыми женщинами, даже часто. Так что? Готовы принести жертву? Ради сохранения того, что имеете, и чтобы муж так и оставался мальчиком?

– Нет… Не готова. Мне надо подумать.

– Конечно, конечно. Мы даем время на раздумья.

– А советы вы даете?

– Охотно и с удовольствием.

– Скажите, а что нужно сделать, чтобы мой муж… ну, вырос, что ли?

– Наверное, перестать быть мамочкой. Повернуться лицом к себе и научиться быть Женщиной. Обольстительной, волнующей, загадочной, желанной. Такой цветы дарить хочется и серенады петь, а не плакать у нее на теплой мягкой груди.

– Да? Вы думаете, поможет?

– Обычно помогает. Ну, это в том случае, если вы все-таки выберете быть Женщиной. Но если что – вы приходите! Отношения у вас замечательные просто, мы их с удовольствием возьмем. Знаете, сколько людей в мире о таких отношениях мечтают? Так что, если надумаете пожертвовать в пользу нуждающихся – милости просим!

– Я подумаю…

№ 853 растерянно выходит из кабинета, судорожно прижимая к груди отношения.

№ 854, обмирая от волнения, заходит в кабинет.

– Готова пожертвовать своими интересами ради того, чтобы мамочка не огорчалась.

Дверь закрывается… По коридору прохаживаются люди, прижимая к груди желания, способности, карьеры, таланты, возможности – все то, что они готовы самоотверженно принести в жертву…