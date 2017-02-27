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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6817681868196820

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 242
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
12
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
39
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:Шукайте у пана Переса на гілці.
ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!

Все очень относительно.
У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.
Кстати и с холявой там впервые пересекся.
Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.

У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?
Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:15

vovan_prm
Восхождение на Эверест и погружение в Марианскую впадину сравнить довольно сложно.
Но в результате сравнения сегодняшнего дня и Архіви Валютний ринок по сути и возник Ваш вопрос.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ruvex написав:Восхождение на Эверест и погружение в Марианскую впадину сравнить довольно сложно.

Это сложно.
А вот сравнение прогулки по морскому берегу и наступание в коровью лепешку вроде проще....
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:58

  vovan_prm написав:Это сложно.

– Здесь занимают очередь на жертвоприношение?
– Здесь, здесь! За мной будете. Я 852, вы – 853.
– Ой, мамочки… Это когда же очередь дойдет?
– Не беспокойтесь, тут быстро. Вы во имя чего жертву приносите?
– Я – во имя любви. А вы?
– А я – во имя детей. Дети – это мое все!
– А вы что в качестве жертвы принесли?
– Свою личную жизнь. Лишь бы дети были здоровы и счастливы. Все, все отдаю им. Замуж звал хороший человек – не пошла. Как я им отчима в дом приведу? Работу любимую бросила, потому что ездить далеко. Устроилась нянечкой в детский сад, чтобы на виду, под присмотром, ухоженные, накормленные. Все, все детям! Себе – ничего.
– Ой, я вас так понимаю. А я хочу пожертвовать отношениями… Понимаете, у меня с мужем давно уже ничего не осталось… У него уже другая женщина. У меня вроде тоже мужчина появился, но… Вот если бы муж первый ушел! Но он к ней не уходит! Плачет… Говорит, что привык ко мне… А мне его жалко! Плачет же! Так и живем…
Распахивается дверь, раздается голос: «№ 852, проходите!».
– Ой, я пошла. Я так волнуюсь!!! А вдруг жертву не примут?
№ 853 сжимается в комочек и ждет вызова.
Время тянется медленно, но вот из кабинета выходит № 852.
– Что? Ну что? Что вам сказали? Приняли жертву?
– Нет… Тут, оказывается, испытательный срок. Отправили еще подумать.
– А как? А почему? Почему не сразу?
– Ох, милочка, они меня спрашивают: «А вы хорошо подумали? Это же навсегда!». А я им: «Ничего! Дети повзрослеют, оценят, чем мама для них пожертвовала». А они мне: «Присядьте и смотрите на экран». А там такое кино странное! Про меня. Как будто дети уже выросли. Дочка замуж вышла за тридевять земель, а сын звонит раз в месяц, как из-под палки, невестка сквозь зубы разговаривает… Я ему: «Ты что ж, сынок, так со мной, за что?». А он мне: «Не лезь, мама, в нашу жизнь, ради бога. Тебе что, заняться нечем?». А чем мне заняться, я ж, кроме детей, ничем и не занималась??? Это что ж, не оценили детки мою жертву? Напрасно, что ли, я старалась?
Из двери кабинета доносится: «Следующий! № 853!».
– Ой, теперь я… Господи, вы меня совсем из колеи выбили… Это что ж??? Ай, ладно!
– Проходите, присаживайтесь. Что принесли в жертву?
– Отношения…
– Понятно… Ну, показывайте.
– Вот… Смотрите, они, в общем, небольшие, но очень симпатичные. И свеженькие, неразношенные, мы всего полгода назад познакомились.
– Ради чего вы ими жертвуете?
– Ради сохранения семьи…
– Чьей, вашей? А что, есть необходимость сохранять?
– Ну да! У мужа любовница, давно уже, он к ней бегает, врет все время, прямо сил никаких нет.
– А вы что?
– Ну что я? Появился в моей жизни другой человек, вроде как отношения у нас.
– Так вы эти новые отношения – в жертву?
– Да… Чтобы семью сохранить.
– Чью? Вы ж сами говорите, у мужа – другая женщина. У вас – другой мужчина. Где ж тут семья?
– Ну и что? По паспорту-то мы – все еще женаты! Значит, семья.
– То есть вас все устраивает?
– Нет! Нет! Ну как это может устраивать? Я все время плачу, переживаю!
– Но променять на новые отношения ни за что не согласитесь, да?
– Ну, не такие уж они глубокие, так, времяпровождение… В общем, мне не жалко!
– Ну, если вам не жалко, тогда нам – тем более. Давайте вашу жертву.
– А мне говорили, у вас тут кино показывают. Про будущее! Почему мне не показываете?
– Кино тут разное бывает. Кому про будущее, кому про прошлое… Мы вам про настоящее покажем. Включаем, смотрите.
– Ой, ой! Это же я! Боже мой, я что, вот так выгляжу??? Да вранье! Я за собой ухаживаю.
– Ну, это ваша душа таким образом на внешности проецируется.
– Что, вот так??? Плечи вниз, губы в линию, глаза тусклые, волосы повисшие…
– Так всегда выглядят люди, если душа плачет…
– А это что за мальчик? Славненький какой… Смотрите, как он ко мне прижимается!
– Не узнали, да? Это ваш муж. В проекции души.
– Муж? Что за ерунда! Он взрослый человек!
– А в душе – ребенок. И прижимается, как к мамочке…
– Да он и в жизни так! Прислоняется. Тянется!
– Значит, не вы к нему, а он к вам?
– Ну, я с детства усвоила – женщина должна быть сильнее, мудрее, решительнее. Она должна и семьей руководить, и мужа направлять!
– Ну так оно и есть. Сильная, мудрая решительная мамочка руководит своим мальчиком-мужем. И поругает, и пожалеет, и приголубит, и простит. А что вы хотели?
– Очень интересно! Но ведь я ему не мамочка, я ему жена! А там, на экране… Он такой виноватый, и к лахудре своей вот-вот опять побежит, а я его все равно люблю!
– Конечно, разумеется, так оно и случается: мальчик поиграет в песочнице, и вернется домой. К родной мамуле. Поплачет в фартук, повинится… Ладно, конец фильма. Давайте завершать нашу встречу. Будете любовь в жертву приносить? Не передумали?
– А будущее? Почему вы мне будущее не показали?
– А его у вас нет. При таком настоящем – сбежит ваш выросший «малыш», не к другой женщине, так в болезнь. Или вовсе – в никуда. В общем, найдет способ вырваться из-под маминой юбки. Ему ж тоже расти охота…
– Но что же мне делать??? Ради чего я тогда себя буду в жертву приносить???
– А вам виднее. Может, вам быть мамочкой безумно нравится! Больше, чем женой.
– Нет! Мне нравится быть любимой женщиной!
– Ну, мамочки тоже бывают любимыми женщинами, даже часто. Так что? Готовы принести жертву? Ради сохранения того, что имеете, и чтобы муж так и оставался мальчиком?
– Нет… Не готова. Мне надо подумать.
– Конечно, конечно. Мы даем время на раздумья.
– А советы вы даете?
– Охотно и с удовольствием.
– Скажите, а что нужно сделать, чтобы мой муж… ну, вырос, что ли?
– Наверное, перестать быть мамочкой. Повернуться лицом к себе и научиться быть Женщиной. Обольстительной, волнующей, загадочной, желанной. Такой цветы дарить хочется и серенады петь, а не плакать у нее на теплой мягкой груди.
– Да? Вы думаете, поможет?
– Обычно помогает. Ну, это в том случае, если вы все-таки выберете быть Женщиной. Но если что – вы приходите! Отношения у вас замечательные просто, мы их с удовольствием возьмем. Знаете, сколько людей в мире о таких отношениях мечтают? Так что, если надумаете пожертвовать в пользу нуждающихся – милости просим!
– Я подумаю…
№ 853 растерянно выходит из кабинета, судорожно прижимая к груди отношения.
№ 854, обмирая от волнения, заходит в кабинет.
– Готова пожертвовать своими интересами ради того, чтобы мамочка не огорчалась.
Дверь закрывается… По коридору прохаживаются люди, прижимая к груди желания, способности, карьеры, таланты, возможности – все то, что они готовы самоотверженно принести в жертву…


...мы отдаем меньшее, надеясь получить или сохранить большее. Однако только "надеясь". Мы рассчитываем выиграть при жертвовании, но никаких гарантий этого нет. Это может сработать, а может и нет.
Пожертвовать же большим ради ради меньшего, так себе перспектива.

Порой чрезмерная брендовость перерастает в обычный гламур.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:08

ruvex Вы понимаете разницу или нет?
Скажите сам.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?


А что это означает?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:17

  Кучинелли написав:
  vovan_prm написав:запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?


А что это означает?

#какаляк и #какаксана :lol:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:43

  Мизантрóп написав:
  Кучинелли написав:
  vovan_prm написав:запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?


А что это означает?

#какаляк и #какаксана :lol:


чорний Перець писав під цими учотками??
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:46

Мизантрóп Да нет. Я про переца. Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.
А Алёша Яковлев вроде реальный персонаж из Днепра. Когда-то светился в каких-то интервью и даже кажется фото проскакивало.
Кстати сказать далеко не глупые мысли озвучил он в своем блоге, только в неудобоваримой для многих форме.
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vovan_prm
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