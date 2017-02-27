чорний Перець писав під цими учотками??
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 лис, 2020 23:43
чорний Перець писав під цими учотками??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 21 лис, 2020 23:46
Мизантрóп Да нет. Я про переца. Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.
А Алёша Яковлев вроде реальный персонаж из Днепра. Когда-то светился в каких-то интервью и даже кажется фото проскакивало.
Кстати сказать далеко не глупые мысли озвучил он в своем блоге, только в неудобоваримой для многих форме.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:43
greenozon как по мне,то перец на чая схож
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: Нед 22 лис, 2020 08:57
разные роли...
и того и другого временами было слишком много, но разве чай пытался поучать или навязывал своё мнение, да зависти к чужой славе(медалям) у чая не наблюдал
помню как ветка просила модератора дать чаю хоть одну медаль (за его активность на ветке)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не. Чаёк не хамил так никогда. Он вообще по природе добрый.
Даже скучаю иногда.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Зараз переглядають цей форум: J і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|