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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6818681968206821>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 244
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:43

  Мизантрóп написав:
  Кучинелли написав:
  vovan_prm написав:запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?


А что это означает?

#какаляк и #какаксана :lol:


чорний Перець писав під цими учотками??
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 23:46

Мизантрóп Да нет. Я про переца. Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.
А Алёша Яковлев вроде реальный персонаж из Днепра. Когда-то светился в каких-то интервью и даже кажется фото проскакивало.
Кстати сказать далеко не глупые мысли озвучил он в своем блоге, только в неудобоваримой для многих форме.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:43

greenozon как по мне,то перец на чая схож :roll:
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 08:57

  Мизантрóп написав:greenozon как по мне,то перец на чая схож :roll:


разные роли...

и того и другого временами было слишком много, но разве чай пытался поучать или навязывал своё мнение, да зависти к чужой славе(медалям) у чая не наблюдал

помню как ветка просила модератора дать чаю хоть одну медаль (за его активность на ветке)
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:как по мне,то перец на чая схож


Не. Чаёк не хамил так никогда. Он вообще по природе добрый.
Даже скучаю иногда.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 11:54

  vovan_prm написав:
  сірий написав:Шукайте у пана Переса на гілці.
ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!

Все очень относительно.
У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.
Кстати и с холявой там впервые пересекся.
Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.

У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?
Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?

Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:06

  сірий написав:
  vovan_prm написав:Все очень относительно.
У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.
Кстати и с холявой там впервые пересекся.
Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.

У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?
Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?

Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво :mrgreen:


а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:15

  Shaman написав:
  сірий написав:
  vovan_prm написав:Все очень относительно.
У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.
Кстати и с холявой там впервые пересекся.
Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.

У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?
Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?

Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво :mrgreen:


а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...

Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:mrgreen:
  flyman написав:Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.

Конечно можно.
За несколько сот лет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Теоретически....
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:28

  Shaman написав:
  сірий написав:
  vovan_prm написав:Все очень относительно.
У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.
Кстати и с холявой там впервые пересекся.
Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.

У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?
Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?

Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво :mrgreen:


а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...

Якщо стисло,кожен тут щоб підзаробити.
Завдяки Пересу,Чаю,Оксанці-трохи підзаробив.
ТАК ЗРОЗУМІЛО :mrgreen:
З якого року я тут дослухався до ІХНІХ ПОРАД,мабуть всім видно.
сірий
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