сірий написав: Шукайте у пана Переса на гілці.

ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!! Шукайте у пана Переса на гілці.ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!

Все очень относительно.У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах.Кстати и с холявой там впервые пересекся.Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки?Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?