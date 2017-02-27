Мизантрóп Да нет. Я про переца. Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана. А Алёша Яковлев вроде реальный персонаж из Днепра. Когда-то светился в каких-то интервью и даже кажется фото проскакивало. Кстати сказать далеко не глупые мысли озвучил он в своем блоге, только в неудобоваримой для многих форме.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
сірий написав:Шукайте у пана Переса на гілці. ТОМУ ЩО ТУТ,ОКРІМ ФЛУДА,НІЧОГО ЦІКАВОГО НЕМА !!!
Все очень относительно. У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах. Кстати и с холявой там впервые пересекся. Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.
У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки? Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?
Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води. А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво
vovan_prm написав:Все очень относительно. У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах. Кстати и с холявой там впервые пересекся. Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.
У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки? Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?
Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води. А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво
а попадает в десятку как часто? а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
vovan_prm написав:Все очень относительно. У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах. Кстати и с холявой там впервые пересекся. Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.
У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки? Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?
Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води. А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво
а попадает в десятку как часто? а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.
vovan_prm написав:Все очень относительно. У меня учетка на фине лет на 5-7старше чем на финансах. Кстати и с холявой там впервые пересекся. Нечего там делать. Здесь в свое время ДС своей проницательностью зацепил.
У меня вот вопрос есть. Вообще многие понимают разницу в качестве информации, что пишут здесь Сибарит, zzzzzzz, орест и еще ряд коллег и тем шоу что разводит чел на соседнем ресурсе, запомнившийся здесь перфомансом с удалением учетки? Вопрос простой. Просто понимаете, или нет?
Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води. А все інше,типу,ЯК КОРАБЛІ БОРОЗДЯТЬ....мені не цікаво
а попадает в десятку как часто? а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
Якщо стисло,кожен тут щоб підзаробити. Завдяки Пересу,Чаю,Оксанці-трохи підзаробив. ТАК ЗРОЗУМІЛО З якого року я тут дослухався до ІХНІХ ПОРАД,мабуть всім видно.