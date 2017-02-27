|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41
Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 1151
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:56
vovan_prm написав:
Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.
Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:57
Striker написав:
Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
Аналитика важна в интернете, конечно. Но иногда "вести с полей" от конкретных людей тоже заставляют сильно задуматься.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19207
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4586 раз.
- Подякували: 7316 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59
сірий написав:
З якого року я тут дослухався до ІХНІХ ПОРАД,мабуть всім видно
1978
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 542
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:01
vovan_prm написав: Мизантрóп написав:
как по мне,то перец на чая схож
Не. Чаёк не хамил так никогда. Он вообще по природе добрый.
Даже скучаю иногда.
так а где Чай потерялся?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2117
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 224 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20519
|2640693
|
|
|7288
|1680098
|
П'ят 20 лис, 2020 21:16
ЛОБ
|
|540
|131718
|
|