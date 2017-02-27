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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6818681968206821

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 244
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41

Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.

Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:57

  Striker написав:Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.


Аналитика важна в интернете, конечно. Но иногда "вести с полей" от конкретных людей тоже заставляют сильно задуматься.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:З якого року я тут дослухався до ІХНІХ ПОРАД,мабуть всім видно


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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:01

  vovan_prm написав:
  Мизантрóп написав:как по мне,то перец на чая схож


Не. Чаёк не хамил так никогда. Он вообще по природе добрый.
Даже скучаю иногда.

так а где Чай потерялся?
Yuri_61
 
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  #<1 ... 6818681968206821
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