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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41
Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:57
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:01
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:13
Спасибо за поправку.
Рекламу по ТВ не видел, потому что не смотрю ТВ.
Поэтому не сразу обратил внимание, что это даже не монета, а медаль. И, при этом, более был озадачен тем, что НБУ не является ее производителем.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:18
Ну да. Так все и было.
А еще раньше он устроил демарш с минфина. Заявлял что больше туда не вернется. И уговаривал постоянных пользователей переехать сюда. Некоторые даже так и сделали. Но большинство не прижились.
Кстати есть интересный момент. Не смотря на общего собственника, практически общий коллектив, аналогичную тематику, аудитория Минфина и финансов пересекается менее чем на 30%.
По крайней мере так было.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:26
Кучинелли
Всем Добрый, выходной день .
Всем Здоровья .
....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?
Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .
Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .
Наверняка это отговорки с моей стороны .
Я очень люблю этот форум .
Я был неправ , когда в рабочие дни написал о футболе и мои сообщения были справедливо удалены.
А потом и в выходные дни были удалены , хотя и не о футболе .
Поэтому я подумал , что начал неадекватно воспринимать события .
А это потеря контроля над собственной психикой .
Я спросил совета у двух человек , но функция самоудаления не предусмотрена .
Мне посоветовали прикусить язык и немного самоудалиться .
Просто все бросить , как бы тяжело .
С 2008 года , столько людей ....
Столько информации полезной , я же до сих пор работаю.
Вот и Модератор говорит , что я, как бы му*** , но не совсем.
Ну да ладно.
Всем ВАМ Доброго настроения и Удачных сделок .
До скорого свидания .
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:37
холява вот вы меня как-то поддержали в трудную минуту и помогло.
Доброе дело сделали выходит.
Держитесь, доктор. Чтоб там ни было - и это пройдет.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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