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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41
Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:57
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:01
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:13
Спасибо за поправку.
Рекламу по ТВ не видел, потому что не смотрю ТВ.
Поэтому не сразу обратил внимание, что это даже не монета, а медаль. И, при этом, более был озадачен тем, что НБУ не является ее производителем.
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:18
Ну да. Так все и было.
А еще раньше он устроил демарш с минфина. Заявлял что больше туда не вернется. И уговаривал постоянных пользователей переехать сюда. Некоторые даже так и сделали. Но большинство не прижились.
Кстати есть интересный момент. Не смотря на общего собственника, практически общий коллектив, аналогичную тематику, аудитория Минфина и финансов пересекается менее чем на 30%.
По крайней мере так было.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:26
Кучинелли
Всем Добрый, выходной день .
Всем Здоровья .
....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?
Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .
Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .
Наверняка это отговорки с моей стороны .
Я очень люблю этот форум .
Я был неправ , когда в рабочие дни написал о футболе и мои сообщения были справедливо удалены.
А потом и в выходные дни были удалены , хотя и не о футболе .
Поэтому я подумал , что начал неадекватно воспринимать события .
А это потеря контроля над собственной психикой .
Я спросил совета у двух человек , но функция самоудаления не предусмотрена .
Мне посоветовали прикусить язык и немного самоудалиться .
Просто все бросить , как бы тяжело .
С 2008 года , столько людей ....
Столько информации полезной , я же до сих пор работаю.
Вот и Модератор говорит , что я, как бы му*** , но не совсем.
Ну да ладно.
Всем ВАМ Доброго настроения и Удачных сделок .
До скорого свидания .
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:37
холява вот вы меня как-то поддержали в трудную минуту и помогло.
Доброе дело сделали выходит.
Держитесь, доктор. Чтоб там ни было - и это пройдет.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:01
Перес - молодець. Принциповий, сміливий, чесний по відношенні як до себе, так і до оточуючих. Щодо Ірини ми бачимо результат її роботи на цій гілці, добавити просто нічого. На відміну від Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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