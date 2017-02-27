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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6819682068216822>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 244
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:41

Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovan_prm написав:Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.

Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:57

  Striker написав:Как бы там ни было, лучше читать хоть какую-то аналитику, а не пустые разговоры о политике и прочем бреде на Валютной ветке.


Аналитика важна в интернете, конечно. Но иногда "вести с полей" от конкретных людей тоже заставляют сильно задуматься.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  сірий написав:З якого року я тут дослухався до ІХНІХ ПОРАД,мабуть всім видно


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Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:01

  vovan_prm написав:
  Мизантрóп написав:как по мне,то перец на чая схож


Не. Чаёк не хамил так никогда. Он вообще по природе добрый.
Даже скучаю иногда.

так а где Чай потерялся?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:13

  Мизантрóп написав:коллега выше назвал их монетами,думаю неосознанно из-за многократной рекламы по ТВ.

Спасибо за поправку.
Рекламу по ТВ не видел, потому что не смотрю ТВ.
Поэтому не сразу обратил внимание, что это даже не монета, а медаль. И, при этом, более был озадачен тем, что НБУ не является ее производителем.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:18

  Кучинелли написав:
  vovan_prm написав:Он тут девушке нахамил и требовал пожизненного бана.

Ты спутал моменты.Требовал он удаления учётки ещё у ДС.ДС этого не сделал, так же как и отказал О_О в этом же.После периодически появлялся, чтобы обгадить форум.Странно, почему Холява, так бдивший за чистотой форума, примкнул именно к загаживателю.Ну и в один из очередных грязных заходов,Перец оскорбил Ирину модератора.Глядя на это неподобство, мы в личке обратились к Ирине с просьбой наконец удовлетворить пожизненный бан негодяя.Она ответила положительно.В профиле так и написано - по просьбе пользователя.Не его личной, а недовольных форумчан.

Ну да. Так все и было.
А еще раньше он устроил демарш с минфина. Заявлял что больше туда не вернется. И уговаривал постоянных пользователей переехать сюда. Некоторые даже так и сделали. Но большинство не прижились.

Кстати есть интересный момент. Не смотря на общего собственника, практически общий коллектив, аналогичную тематику, аудитория Минфина и финансов пересекается менее чем на 30%.
По крайней мере так было.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:26

Кучинелли

Всем Добрый, выходной день .
Всем Здоровья .

....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?

Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .
Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .

Наверняка это отговорки с моей стороны .
Я очень люблю этот форум .

Я был неправ , когда в рабочие дни написал о футболе и мои сообщения были справедливо удалены.
А потом и в выходные дни были удалены , хотя и не о футболе .
Поэтому я подумал , что начал неадекватно воспринимать события .
А это потеря контроля над собственной психикой .

Я спросил совета у двух человек , но функция самоудаления не предусмотрена .
Мне посоветовали прикусить язык и немного самоудалиться .

Просто все бросить , как бы тяжело .
С 2008 года , столько людей ....
Столько информации полезной , я же до сих пор работаю.
Вот и Модератор говорит , что я, как бы му*** , но не совсем.
Ну да ладно.

Всем ВАМ Доброго настроения и Удачных сделок .
До скорого свидания .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:37

холява вот вы меня как-то поддержали в трудную минуту и помогло.
Доброе дело сделали выходит.
Держитесь, доктор. Чтоб там ни было - и это пройдет.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:01

Перес - молодець. Принциповий, сміливий, чесний по відношенні як до себе, так і до оточуючих. Щодо Ірини ми бачимо результат її роботи на цій гілці, добавити просто нічого. На відміну від Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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