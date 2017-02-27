Додано: Нед 22 лис, 2020 14:26

Кучинелли



Всем Добрый, выходной день .

Всем Здоровья .



....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?



Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .

Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .



Наверняка это отговорки с моей стороны .

Я очень люблю этот форум .



Я был неправ , когда в рабочие дни написал о футболе и мои сообщения были справедливо удалены.

А потом и в выходные дни были удалены , хотя и не о футболе .

Поэтому я подумал , что начал неадекватно воспринимать события .

А это потеря контроля над собственной психикой .



Я спросил совета у двух человек , но функция самоудаления не предусмотрена .

Мне посоветовали прикусить язык и немного самоудалиться .



Просто все бросить , как бы тяжело .

С 2008 года , столько людей ....

Столько информации полезной , я же до сих пор работаю.

Вот и Модератор говорит , что я, как бы му*** , но не совсем.

Ну да ладно.



Всем ВАМ Доброго настроения и Удачных сделок .

До скорого свидания .