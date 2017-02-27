А де цей блог лежить?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:33
Квесторе_поверніться
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:34
Сьогодні вихідний. Перес сказав що продав долари по 27 в весною. А тут багато продали по 28-28.4.
Банду геть!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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