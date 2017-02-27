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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6819682068216822

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 244
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
19
Всього голосів : 244
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Василь-Рівне написав:Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.

А де цей блог лежить?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:33

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https://minfin.com.ua/users/perezdecuellar/blog/
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:34

  Василь-Рівне написав:Перес - молодець. Принциповий, сміливий, чесний по відношенні як до себе, так і до оточуючих. Щодо Ірини ми бачимо результат її роботи на цій гілці, добавити просто нічого. На відміну від Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.


Сьогодні вихідний. Перес сказав що продав долари по 27 в весною. А тут багато продали по 28-28.4.

Банду геть!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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