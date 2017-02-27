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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:13
Василь-Рівне написав:
Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.
А де цей блог лежить?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:33
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Додано: Нед 22 лис, 2020 15:34
Василь-Рівне написав:
Перес - молодець. Принциповий, сміливий, чесний по відношенні як до себе, так і до оточуючих. Щодо Ірини ми бачимо результат її роботи на цій гілці, добавити просто нічого. На відміну від Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.
Сьогодні вихідний. Перес сказав що продав долари по 27 в весною. А тут багато продали по 28-28.4.
Банду геть!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:37
knoppixx написав:холява
мы многому научились, благодаря ДС. Царство ему небесное. Сегодня докупал немного бакса по 28,6. В откат не верю.
А зря... Тим більше, вказавши, що багато навчилися у ДС...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:52
knoppixx написав:
Є маленький інсайд: Пан Зе отримає потрібне рішення КС, в обмін на заміну Шмигаля. Так, чи ні побачимо дуже скоро. Усі розуміють про що йде мова і які будуть наслідки... Говорять про Палицю
Вже це скоро пройшло чи ще чекати потрібно палицю чи граблі?!
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:55
proftpd66"[quote="5090405:vitaliian написав:
в ракету верят далеко не все,
укргаз сегодня вечером снизил курс онлайн продажи с 28,60 до 28,58
большинство банков установили курс покупки 28,50 и ниже
кроме, Газа никто не продает по такой цене. Может купить чтобы продать ?
[/quote]
есть риск встрять в дорогой доллар что потом с ним делать если курс резко пойдёт вниз? под 2% на депозит нести. За гривну по крайней мере в газе 10% дают, не много но зато гарантированный плюс в карму.[/quote]
газик поставил 28.52 / 28.73
надо было брать
[/quote]
Нє надо!
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:10
alex10 написав:
газик поставил 28.52 / 28.73
надо было брать
Взяв 2 тижні тому для зберігання на 1-2 роки. Також тут дивувалися, чому не в Газ під 10 % ))
Нижче чинного курсу не очікую найближчі 2 роки ))[/quote]
Зря ви так...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:22
Амвросий написав: vitaliian написав: Автор77 написав:
Поэтому и курс лихорадит
курс лихорадит потому что с урожаем в голодной экономике появились деньги. Активизировались импортёры - декабрь у них месяц пиковых продаж. Инофирмы выводят дивиденты. Идёт перераспределение власти от проигравших выборы к выигравшим и страх перед тотальным локдауном. В общем мышинная возня не более, которая закончится в феврале. Тогда можно будет откупаться.
тоже думаю, что курс будут держать низким где-то до февраля-марта-апреля. Но по другой причине. 1 июля 2021 начнется распродажа земли.
Яка розпродажа?! Якої землі?! Можна в деталях! Може щось прикуплю...
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:19
proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?
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Додано: Нед 22 лис, 2020 18:19
Qwerty написав: Амвросий написав:
тоже думаю, что курс будут держать низким где-то до февраля-марта-апреля. Но по другой причине. 1 июля 2021 начнется распродажа земли.
Яка розпродажа?! Якої землі?! Можна в деталях! Може щось прикуплю...
заработает рынок земли
100 га конечно немного, но народ я думаю начнет подкупать. может и местные олигархи захотят поиграть в скупку - тогда долларов подзаведут. насколько сильно это повлияет на курс - сейчас никто не скажет, просто фактор в пользу снижения курса доллара.
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