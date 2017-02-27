Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57

[quote="5104520:холява"]Всем Добрый, выходной день .Всем Здоровья .....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .Наверняка это отговорки с моей стороны .Я очень люблю этот форум .Ну раз мне адресовано, то я отвечу.Я ничего не говорил о вашем общении. мне это без разницы.в моём поле зрения вы отпечатались как поборник за чистоту и интерес в нашем форуме.вы не оставались в стороне когда появлялась какая то грязь. не боялись испачкаться . встряв в неё с целью устранения.Сейчас вы благоволите человеку. который тут много раз нагадил, переругался с многими, требовал для себя особых условий и т п.Я когда то в ответ на очередное Г от него отпарафинил его хорошенько, так плюсиков наставили столько, что медаль нужно было давать.Но пост этот конечно удалили.Но главное было в том. что большинство форумчан поддержали меня в этом.