Сколько же у тебя учеток на этом форуме...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:27
Сколько же у тебя учеток на этом форуме...
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:38
Similis simili gaudet (c) Подобное к подобному. Смысл "скиглити"?
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:43
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я могу с определенной точностью предположить вероятности.
Но тебе это не нужно.
Ведь у тебя есть мнение.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57
[quote="5104520:холява"]Кучинелли
Всем Добрый, выходной день .
Всем Здоровья .
....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?
Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .
Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .
Наверняка это отговорки с моей стороны .
Я очень люблю этот форум .
Ну раз мне адресовано, то я отвечу.
Я ничего не говорил о вашем общении. мне это без разницы.в моём поле зрения вы отпечатались как поборник за чистоту и интерес в нашем форуме.вы не оставались в стороне когда появлялась какая то грязь. не боялись испачкаться . встряв в неё с целью устранения.Сейчас вы благоволите человеку. который тут много раз нагадил, переругался с многими, требовал для себя особых условий и т п.Я когда то в ответ на очередное Г от него отпарафинил его хорошенько, так плюсиков наставили столько, что медаль нужно было давать. Но пост этот конечно удалили.Но главное было в том. что большинство форумчан поддержали меня в этом.
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:50
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33
А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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