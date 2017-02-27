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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6820682168226823

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 245
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
46
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 245
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:27

  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...
Профессионалы о короновирусе
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:38

  Василь-Рівне написав:Перес - молодець. Принциповий, сміливий, чесний по відношенні як до себе, так і до оточуючих. Щодо Ірини ми бачимо результат її роботи на цій гілці, добавити просто нічого. На відміну від Переса, блог якого цікавий, живий, без флуду та полови.


Similis simili gaudet (c) Подобное к подобному. Смысл "скиглити"?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:43

  vovan_prm написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...

Заздрість не є добре :lol:
По темі гілки можете думками поділитись?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:По темі гілки можете думками поділитись?

Я могу с определенной точностью предположить вероятности.
Но тебе это не нужно.
Ведь у тебя есть мнение.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57

[quote="5104520:холява"]Кучинелли

Всем Добрый, выходной день .
Всем Здоровья .

....а почему Вы думаете , что я с Пересом не общался ?

Просто зная основы поведение человека , я общался в личке .
Эмоции , вспыльчивый характер ......ну ,другие факторы .

Наверняка это отговорки с моей стороны .
Я очень люблю этот форум .

Ну раз мне адресовано, то я отвечу.
Я ничего не говорил о вашем общении. мне это без разницы.в моём поле зрения вы отпечатались как поборник за чистоту и интерес в нашем форуме.вы не оставались в стороне когда появлялась какая то грязь. не боялись испачкаться . встряв в неё с целью устранения.Сейчас вы благоволите человеку. который тут много раз нагадил, переругался с многими, требовал для себя особых условий и т п.Я когда то в ответ на очередное Г от него отпарафинил его хорошенько, так плюсиков наставили столько, что медаль нужно было давать. :) Но пост этот конечно удалили.Но главное было в том. что большинство форумчан поддержали меня в этом.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 22:50

  vovan_prm написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...

ЗДЕСЬ,ЛЮДИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЮТ.
И ВСЕ ПО РАЗНОМУ :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33

  сірий написав:
  vovan_prm написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...

ЗДЕСЬ,ЛЮДИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЮТ.
И ВСЕ ПО РАЗНОМУ :mrgreen:

А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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