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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6820682168226823

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 246
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33

  сірий написав:
  vovan_prm написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...

ЗДЕСЬ,ЛЮДИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЮТ.
И ВСЕ ПО РАЗНОМУ :mrgreen:

А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:21

  flyman написав:
  Shaman написав:
  сірий написав:Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.


а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...

Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.


Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А де сайт Переса?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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