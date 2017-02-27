сірий написав:Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
а попадает в десятку как часто? а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.
Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.