Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33
сірий написав: vovan_prm написав: sergikkc007 написав: proftpd66
Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?
Сколько же у тебя учеток на этом форуме...
ЗДЕСЬ,ЛЮДИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЮТ.
И ВСЕ ПО РАЗНОМУ
А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:21
flyman написав: Shaman написав: сірий написав:
Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.
а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...
Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.
Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Пон 23 лис, 2020 08:53
Ой+ написав:
Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)
аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)
его ветка-пустая трата времени
на утро 28,35/40
черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:28
prodigy написав:
на утро 28,35/40
черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Доброе утро. Зафиксируем начало недели.
Харьков 28.35 - 28.45 (часть обменок светит 28.40 - 28.50)
Чернигов 28.40 - 28.45
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.36 - 28.45..28.48
Всем хорошего дня.
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