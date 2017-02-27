А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33
А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:21
Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 23 лис, 2020 08:53
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)
аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)
его ветка-пустая трата времени
на утро 28,35/40
черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 23 лис, 2020 09:28
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:16
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.11.2020.....................28,3649
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и ненадолго остановились. После 11 выросли еще на 1.5 копейки, сузили спред до 1.5 копеек и начали лениво торговать. Через полчаса приподнялись на полкопейки. Почти отыграли резкое послеобеденное падения пятницы.
В мире доллар по сравнению с вечером пятницы упал, а сейчас ведет себя спокойно с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Существенно сократился объем тендерных сертификатов, но большая часть высвободившихся средств перекочевала в суточные, которые изрядно сократились за налоговую неделю. Резонно будет предположить, что банки таким образом восстановили резервы мгновенной доступности. Крупных предстоящих расходов я бы в этом не искал. Остальные факторы влияли слабо, все менее миллиарда.
В четверг объем валютного рынка сократился с 439.9 до 401.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в противовес общей тенденции, выросли. Превышение предложения над спросом стало минимальным, можно говорить о сбалансированности рынка.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49
28.30-28.35/28.40-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:07
Dragon Capital покупает «Минфин» и Finance.ua
Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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