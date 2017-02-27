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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6820682168226823

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 246
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
85
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33

  сірий написав:
  vovan_prm написав:
  sergikkc007 написав:proftpd66 Банду геть! Скажіть, будь ласка, зараз час продавати чи купувати долари?

Сколько же у тебя учеток на этом форуме...

ЗДЕСЬ,ЛЮДИ ДЕНЬГИ ЗАРАБАТИВАЮТ.
И ВСЕ ПО РАЗНОМУ :mrgreen:

А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:21

  flyman написав:
  Shaman написав:
  сірий написав:Для мене важливо,що пан Перес попадає в "десятку" без зайвої води.


а попадает в десятку как часто?
а то из годового опыта форума и более длинного опыта работы вывод - прогнозировать курс можно с какой-то вероятностью, и она далеко не 90%...

Якщо є хист прогнозувати курс навіть на 51%, то можна стати мільйонером.


Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 08:53

  Ой+ написав: Може і випадково він тоді попав, але в точку.


Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)

аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)

его ветка-пустая трата времени

на утро 28,35/40

черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:28

  prodigy написав:на утро 28,35/40

черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ

Доброе утро. Зафиксируем начало недели.

Харьков 28.35 - 28.45 (часть обменок светит 28.40 - 28.50)
Чернигов 28.40 - 28.45
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.36 - 28.45..28.48

Всем хорошего дня.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:16

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.11.2020.....................28,3649
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и ненадолго остановились. После 11 выросли еще на 1.5 копейки, сузили спред до 1.5 копеек и начали лениво торговать. Через полчаса приподнялись на полкопейки. Почти отыграли резкое послеобеденное падения пятницы.
В мире доллар по сравнению с вечером пятницы упал, а сейчас ведет себя спокойно с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 4.5 копейки выше открытия.

НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Существенно сократился объем тендерных сертификатов, но большая часть высвободившихся средств перекочевала в суточные, которые изрядно сократились за налоговую неделю. Резонно будет предположить, что банки таким образом восстановили резервы мгновенной доступности. Крупных предстоящих расходов я бы в этом не искал. Остальные факторы влияли слабо, все менее миллиарда.

В четверг объем валютного рынка сократился с 439.9 до 401.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в противовес общей тенденции, выросли. Превышение предложения над спросом стало минимальным, можно говорить о сбалансированности рынка.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49

28.30-28.35/28.40-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:07

Dragon Capital покупает «Минфин» и Finance.ua

Медиаимперия Dragon Capital: собственник «НВ» покупает «Минфин» и Finance.ua
Компания Dragon Capital хочет приобрести более 50% акций компании, владеющей онлайн-СМИ Finance.ua и Minfin.com.ua. Речь идет о Treeum Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре.
Антимонопольный комитет рассмотрит этот вопрос во время очередного заседания 23 ноября, говорится в повестке дня комитета.
Холдинг Treeum — украинская онлайн-платформа, на которой реализуются сравнение и продажа финансовых продуктов и поддержка онлайн-площадки по обмену валют. Также на этой платформе есть новости, комментарии и аналитика.
Стоит отметить, что Dragon Capital — одна из крупнейших инвесткомпаний, конечным бенефициаром которой является президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала. В то же время он является владельцем медиахолдинга «НВ», куда входят журнал, портал и радио. https://thepage.ua/news/dragon-capital- ... -financeua
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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