А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33
А чё так по тупому?
Есть же более интеллигентные методы.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Пон 23 лис, 2020 07:21
Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 23 лис, 2020 08:53
Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время(с)
аналитик слабенький, а прогнозист никакой...активен в валютных операциях( без существенной прибыли)
его ветка-пустая трата времени
на утро 28,35/40
черная неделя (вместо ч.пятницы) -посмотрим на активность МБ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 23 лис, 2020 09:28
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:16
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.11.2020.....................28,3649
Доллар прибавил 1 копейку.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и ненадолго остановились. После 11 выросли еще на 1.5 копейки, сузили спред до 1.5 копеек и начали лениво торговать. Через полчаса приподнялись на полкопейки. Почти отыграли резкое послеобеденное падения пятницы.
В мире доллар по сравнению с вечером пятницы упал, а сейчас ведет себя спокойно с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ в пятницу на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Существенно сократился объем тендерных сертификатов, но большая часть высвободившихся средств перекочевала в суточные, которые изрядно сократились за налоговую неделю. Резонно будет предположить, что банки таким образом восстановили резервы мгновенной доступности. Крупных предстоящих расходов я бы в этом не искал. Остальные факторы влияли слабо, все менее миллиарда.
В четверг объем валютного рынка сократился с 439.9 до 401.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в противовес общей тенденции, выросли. Превышение предложения над спросом стало минимальным, можно говорить о сбалансированности рынка.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49
28.30-28.35/28.40-28.45
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кстати, если кто то не успел купить наличный доллар по 27.хх, может купить цифровой доллар USDt на
Сегодня его цена падала до 27.36. Если кто помнит, то при предыдущих загончиках, там цена подскакивала до 29.50 грн.
Низкая цена сейчас связана с тем, что биткоин сильно вырос, и желающих в Украине покупать его за гривну поубавилось, потому цифровые активы продаются с дисконтом.
Теоретически если биткоин продолжит рост, то может и по 26.хх грн дисконтироваться - такое там уже было (главное заявку заранее разместить по нужной цене, чтоб висела), ликвидность там приличная, после падения цены биткоина или его боковика, там курс начнет выравниваться.
Комиссия за ввод 1.5% + 5 грн с украинских карт.
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
маячок, однако!
подбачимо хто за ким ходить куна за гривнею чи навпаки!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:18
Напоминаю, он ныл в свое время о том, как я «развернул рынок» своими 10-15000$
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46
Что-то отстаем от графика
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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