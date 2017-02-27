Додано: Пон 23 лис, 2020 12:16

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

23.11.2020.....................28,3649

Доллар прибавил 1 копейку.

Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и ненадолго остановились. После 11 выросли еще на 1.5 копейки, сузили спред до 1.5 копеек и начали лениво торговать. Через полчаса приподнялись на полкопейки. Почти отыграли резкое послеобеденное падения пятницы.

В мире доллар по сравнению с вечером пятницы упал, а сейчас ведет себя спокойно с легкой тенденцией к снижению.

Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 4.5 копейки выше открытия.



НБУ в пятницу на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах увеличились. Существенно сократился объем тендерных сертификатов, но большая часть высвободившихся средств перекочевала в суточные, которые изрядно сократились за налоговую неделю. Резонно будет предположить, что банки таким образом восстановили резервы мгновенной доступности. Крупных предстоящих расходов я бы в этом не искал. Остальные факторы влияли слабо, все менее миллиарда.



В четверг объем валютного рынка сократился с 439.9 до 401.3 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты, в противовес общей тенденции, выросли. Превышение предложения над спросом стало минимальным, можно говорить о сбалансированности рынка.