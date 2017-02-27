Ноябрь уже закончился?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:54
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:16
там рік не вказано
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48265 ... se-ukraine
78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE Ukraine.38% доходів бюджету (647 млрд грн) – податки, які сплатять при купівлі товарів. 27% доходів (463 млрд грн) дасть ПДВ, а 9% (153,9 млрд грн) – акцизний збір.
Лише 6,7% доходів до бюджету принесе податок на прибуток підприємств. Неподаткові надходження складуть 10% доходів.
Ясно одно - в кругообороте средств:
1.лишь сравнительно незначительный процент нац.дохода способствует развитию страны
2.сравнительно незначительный процент нац.дохода попадает в карманы простых граждан в виде зарплат и иных доходов
3.чрезмерно непропорциональный нац. доход оседает в карманах основных бенефициаров данной экономической системы
владельцев крупного капитала,
----созданного в ходе сомнительной приватизации,
-------паразитирования на наследстве Союза,
-------сравнительно мизерных отчислений в бюджет,
-----иногда даже по сравнению с обычными гражданами ( техничка тетя Глаша в школе отстегивает со своей минималки пропорционально несравнимо больше налогов, чем любой из наших олигархов)
------и кидков через невозвращенные кредиты в банковской системе, счет за которые впоследствии оплачен всеми украинцами
Оно и понятно, техничке тете Глаши денег надо меньше на жизнь, чем красавцам из первой десятки украинского Форбс(Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine в 2020 году:Ринат Ахметов — $2,8 млрд;Виктор Пинчук — $1,4 млрд;Петр Порошенко — $1,4 млрд;Александр и Галина Гереги — $1,3 млрд;Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд;Юрий Косюк — $1,1 млрд;Константин Жеваго — $1,1 млрд;Игорь Коломойский — $1 млрд).
Поэтому чисто пропорционально и налогов она должна отчислять в наш бюджет больше.
4.из этой львиной части дохода бенефициары сравнительно мизерную часть направляют на развитие собственных предприятий ( по сравнению с европейскими странами) и непропорционально большую часть дохода направляют на неадекватное личное потребление, а также потребление членов семьи и обслуги
(аналога пещер Алладина, и количество мега-дорогих представительских авто в Киеве под Киевом трудно себе представить даже в неразвитых странах, не говоря уже о пуританской и нетерпимой к такому показной роскоши, тем более на сомнительных доходах Европе, та же Меркель живет в обычной по берлинским меркам арендованной квартире,
у нас такой скромный образ жизни погнушался бы вести
даже сельский дядько
с нацарьоваными бабками -голова сильрады под Киевом )
5.бенефициарам данной экономической системы получается генерировать столько непропорциональные мега-доходы, хотя они очень далеки по уровню развития от создателей Эпл , к примеру, поскольку им в этом способствует:
-обслуживающая их судебно -правовая система
-лоббизм обслуживающих чиновников на всех уровнях вертикали
-возможность налоговой оптимизации -черной, серой, или белой через офшорные юрисдикции и
через внутренние схемы вследствие несовершенства законодательства
( иногда специально созданного "под них").
Выводы:
1.Данная экономическая система ,существующая по русско-латино-американскому типу ( когда львиную часть нац.богатства присваивает очень незначительный процент сограждан за счет использования сравнительно дешевого наемного труда и работы в системе "упрощенки для богатых" - такая система нежизнеспособна,
чреда перманентных фин-эк. кризисов за 30 лет - тому подтверждение.
С каждым годом ситуация будет только усугубляться с редкими просветлениями (типа в 2003-2008 гг.) во время роста ВВП, роста ПИИ и захода в страну западных ,в основном банковских капиталов , слетевшихся как пчелы на мед на рекордную рентабельность вложенных средств.
В то время немножко упало со стола и рядовым потребителям, напомним, простой продавец стиралок и холодилок мог иметь на руки 2 тыс.дол в месяц при мизерных расходах на коммуналку, на продукты и на жизнь вообще.
2.Данная нежизнеспособная система может существовать лишь за счет финансовых инъекций, которые время от времени предлагают внешние кредиторы, а также за счет "списания" неэффективности системы за счет периодический девальваций и скачков цен.
3.При данной системе - гривна крайне нестабильна, и подвержена периодическим ( раз в несколько лет) девальвационным прыжкам :
-1998
-2008
-2014
-2015
Причем, периоды между прыжками вниз как видим сокращаются, и при сохранении данной системы периоды относительной стабильности нац.валюты будут все менее значимы.
В настоящее время - пружина дисбалансов,разрывов,дефицитов,перекосов,и долгов настолько сжата, что ее распрямление и выпуск пару,
при котором пострадает гривна, экномика и социалка - лишь вопрос сравнительно небольшого времени.
И даже возможные амортизаторы-земля,кредиты,и попытка спасти кораблик экономики за счет мелких денег, содранных с мелкого бизнеса и граждан ( как это неоднократно происходило ранее) - в этот раз не сработают.
Востаннє редагувалось Автор77 в Пон 23 лис, 2020 15:45, всього редагувалось 4 разів.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 23 лис, 2020 15:34
Вся история гривны - постоянная девальвация от стартовых 1.67 до нынешних 28.30...
Временами рост шел плавно, чаще - замедлялся, и пружинка сжималась, чтобы вновь распрямиться.
Zebra нарисовал ровный график... Ну, сейчас пружинка сжимается, может выстрелит в декабре, как по мне, более вероятно - в январе. Ну, с разгону стрельнёт на 40 и откатится на 35.
Или может Вы считаете, что нынешняя команда зелебобиков - великие экономисты и они сейчас переломят тренда и сделают гривну суперстабильной резервной валютой? Серьёзно?
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:01
А доллар и евро значит не девальвируют.
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:05
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............23.11.2020.........24.11.2020
дата розрахунку..............20.11.2020..........23.11.2020
Євро.................................33,6266...............33,7553...+0.38%
Долар США......................28,3553...............28,3694...+0.05%
После полудня доллар прибавил еще полкопейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 2.5 копейки и ненадолго остановились. После 11 выросли еще на 1.5 копейки, сузили спред до 1.5 копеек и начали лениво торговать. Через полчаса приподнялись на полкопейки. Почти отыграли резкое послеобеденное падения пятницы.
В мире доллар по сравнению с вечером пятницы упал, а сейчас ведет себя спокойно с легкой тенденцией к снижению.
Справочный курс встретили котировками 28.3650 - 28.3800, что на 4.5 копейки выше открытия.
После 12-30 выросли на 1.5 копейки и ушли на обед. После обеда, судя по расширившемуся до 2 копеек спреду, активность торгов сошла на нет. Однако, некоторый излишек нереализованной валюты остался, и котировки пошли вниз. К 15-30 опустились на 3 копейки.
Официальный курс встретили котировками 28.3500 - 28.3700. За день выросли на 3 копейки относительно открытия и на 4 копейки относительно закрытия пятницы.
Этот день в истории:
2019 - 24.1643 (-3) +420
2018 - 27.7958 (+5) +57
2017 - 26.8614 (+22)
2016 - 25.5876 (-7)
Автор77
На прошлой неделе Вы написали замечательное сообщение о рынке недвижимости (ссылку пока не вставляю), найдя таким образом отличный способ избежать жестокой конкуренции.
Этот способ может помочь Вам достигнуть цели, а мне позволит использовать полезный инструмент только тогда, когда в этом будет реальная необходимость.
Цели у нас разные.
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/48264 ... go-tyzhnya
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль позначив нові умови введення локдауна – цього разу кількість людей, які захворіли щодоби, має досягти 30 000 осіб (це майже вдвічі більше від нинішніх показників – ред.). При такому сценарії розвитку подій долар США до гривні може перевищити позначку в 30,00.
А вот это уже очень интересно:
Новая отметка, при которой таки будет экономический стоп-кран- аж 30 тыс. в день (!").
Правда по СМИ проходит это инфо не от Шмыгаля,а от Степанова,но не важно,главное,что эти цифры уже обсуждаются.
Что это означает,очевидно, что цифра огромна, но с другой строны, при отсутствии информации о быстрой и объемной инъекции внешних денег, экономика страны - на грани,
наверное понимают, что все может сорваться в жесткий слабо контролируемый штопор, несмотря на ЗВР, "успехи реформ" и "успехи в теневой и коррупционной сфере".
Поэтому и растут - пределы локдауна - вначале плюс-минус около 10 тыс. на самых верхах вроде озвучивалось.
Сейчас цифра выросла в 3 раза.
Потом напишут,что 50 тыс.-это нормально, ну так лето ж прощелкали, когда можно было это все нейтрализовать.
Слишком близка грань полного экономического развала и неизбежности
эмиссии явной, или скрытой - в три смены, две дневных и одну ночную.
И еще они прекрасно понимают значение очень психологически опасной цифры 30 на валютном рынке.
И лирическое отступление,буквально пару слов:https://business-swiss.ch/politicheskaya-sistema-shvejtsarii/federal-ny-j-sovet-pravitel-stvo-shvejtsarii/
Федеральный совет (“Бундесрат“) – правительство Швейцарии, состоящее из 7 членов (министров)(так управляется страна с почти 9 млн.населения).
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Пон 23 лис, 2020 16:30
К гривне?
Капитан вы точно ничего крепкого сегодня не употребляли? Чтобы такое на гора выдавать?((
Бюджет собрал в этом месяце 64 ярда, все СМИ заговорили о бюджетном капздеце. Реально мало для квартальных платежей.
Неужели включат станок?
Пока только 30 ярдов через рефинанс подбросили автодору на лечебный асфальт,бюджет напрямую не заливали,пытались заболтать МВФ,но были посланы,теперь прямая дорога к прямой бюджетной эмиссии?
На этой неделе огромные погашения по ОВГЗ,свято наближаеться?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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