Додано: Пон 23 лис, 2020 15:33

78% держбюджету складуть дрібні внески українців - CASE Ukraine.38% доходів бюджету (647 млрд грн) – податки, які сплатять при купівлі товарів. 27% доходів (463 млрд грн) дасть ПДВ, а 9% (153,9 млрд грн) – акцизний збір.Лише 6,7% доходів до бюджету принесе податок на прибуток підприємств. Неподаткові надходження складуть 10% доходів.Ясно одно - в кругообороте средств:1.лишь сравнительно незначительный процент нац.дохода способствует развитию страны2.сравнительно незначительный процент нац.дохода попадает в карманы простых граждан в виде зарплат и иных доходов3.чрезмерно непропорциональный нац. доход оседает в карманах основных бенефициаров данной экономической системывладельцев крупного капитала,----созданного в ходе сомнительной приватизации,-------паразитирования на наследстве Союза,-------сравнительно мизерных отчислений в бюджет,-----иногда даже по сравнению с обычными гражданами ( техничка тетя Глаша в школе отстегивает со своей минималки пропорционально несравнимо больше налогов, чем любой из наших олигархов)------и кидков через невозвращенные кредиты в банковской системе, счет за которые впоследствии оплачен всеми украинцамиОно и понятно, техничке тете Глаши денег надо меньше на жизнь, чем красавцам из первой десятки украинского Форбс(Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine в 2020 году:Ринат Ахметов — $2,8 млрд;Виктор Пинчук — $1,4 млрд;Петр Порошенко — $1,4 млрд;Александр и Галина Гереги — $1,3 млрд;Геннадий Боголюбов — $1,2 млрд;Юрий Косюк — $1,1 млрд;Константин Жеваго — $1,1 млрд;Игорь Коломойский — $1 млрд).Поэтому чисто пропорционально и налогов она должна отчислять в наш бюджет больше.4.из этой львиной части дохода бенефициары сравнительно мизерную часть направляют на развитие собственных предприятий ( по сравнению с европейскими странами) и непропорционально большую часть дохода направляют на неадекватное личное потребление, а также потребление членов семьи и обслуги(аналога пещер Алладина, и количество мега-дорогих представительских авто в Киеве под Киевом трудно себе представить даже в неразвитых странах, не говоря уже о пуританской и нетерпимой к такому показной роскоши, тем более на сомнительных доходах Европе, та же Меркель живет в обычной по берлинским меркам арендованной квартире,у нас такой скромный образ жизни погнушался бы вестидаже сельский дядькос нацарьоваными бабками -голова сильрады под Киевом )5.бенефициарам данной экономической системы получается генерировать столько непропорциональные мега-доходы, хотя они очень далеки по уровню развития от создателей Эпл , к примеру, поскольку им в этом способствует:-обслуживающая их судебно -правовая система-лоббизм обслуживающих чиновников на всех уровнях вертикали-возможность налоговой оптимизации -черной, серой, или белой через офшорные юрисдикции ичерез внутренние схемы вследствие несовершенства законодательства( иногда специально созданного "под них").Выводы:1.Данная экономическая система ,существующая по русско-латино-американскому типу ( когда львиную часть нац.богатства присваивает очень незначительный процент сограждан за счет использования сравнительно дешевого наемного труда и работы в системе "упрощенки для богатых" - такая система нежизнеспособна,чреда перманентных фин-эк. кризисов за 30 лет - тому подтверждение.С каждым годом ситуация будет только усугубляться с редкими просветлениями (типа в 2003-2008 гг.) во время роста ВВП, роста ПИИ и захода в страну западных ,в основном банковских капиталов , слетевшихся как пчелы на мед на рекордную рентабельность вложенных средств.В то время немножко упало со стола и рядовым потребителям, напомним, простой продавец стиралок и холодилок мог иметь на руки 2 тыс.дол в месяц при мизерных расходах на коммуналку, на продукты и на жизнь вообще.2.Данная нежизнеспособная система может существовать лишь за счет финансовых инъекций, которые время от времени предлагают внешние кредиторы, а также за счет "списания" неэффективности системы за счет периодический девальваций и скачков цен.3.При данной системе - гривна крайне нестабильна, и подвержена периодическим ( раз в несколько лет) девальвационным прыжкам :-1998-2008-2014-2015Причем, периоды между прыжками вниз как видим сокращаются, и при сохранении данной системы периоды относительной стабильности нац.валюты будут все менее значимы.В настоящее время - пружина дисбалансов,разрывов,дефицитов,перекосов,и долгов настолько сжата, что ее распрямление и выпуск пару,при котором пострадает гривна, экномика и социалка - лишь вопрос сравнительно небольшого времени.И даже возможные амортизаторы-земля,кредиты,и попытка спасти кораблик экономики за счет мелких денег, содранных с мелкого бизнеса и граждан ( как это неоднократно происходило ранее) - в этот раз не сработают.