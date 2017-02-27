Автор77 написав:И лирическое отступление,буквально пару слов:https://business-swiss.ch/politicheskaya-sistema-shvejtsarii/federal-ny-j-sovet-pravitel-stvo-shvejtsarii/ Федеральный совет (“Бундесрат“) – правительство Швейцарии, состоящее из 7 членов (министров)(так управляется страна с почти 9 млн.населения).
Считаете, что для того чтобы жить как Швейцария, нам нужно увеличить количество министров ? или депутатов ? там же
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.