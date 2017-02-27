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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6822682368246825

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 247
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:52

Промышленное производство в октябре продолжило падение. -3,9% к 2019-му, но важно отметить, что в октябре 2019-го оно уже падало к октябрю 2018-го (-2,9%).

Зображення

Без неожиданностей и в разрезе сегментов - чем выше передел, тем более глубокое падение. Добывающая снизились на 2,5%, перерабатывающая - на 6,6%, машиностроение - на 19,6%.

Падение в производстве продолжается 16-й месяц подряд!

Улыбаемся и машем (с)

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/143.pdf
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:04

  Автор77 написав:И лирическое отступление,буквально пару слов:https://business-swiss.ch/politicheskaya-sistema-shvejtsarii/federal-ny-j-sovet-pravitel-stvo-shvejtsarii/
Федеральный совет (“Бундесрат“) – правительство Швейцарии, состоящее из 7 членов (министров)(так управляется страна с почти 9 млн.населения).

Считаете, что для того чтобы жить как Швейцария, нам нужно увеличить количество министров ? или депутатов ? там же
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:44

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:
А доллар и евро значит не девальвируют. :roll:

К гривне?
Капитан вы точно ничего крепкого сегодня не употребляли? Чтобы такое на гора выдавать?((


К покупательной способности.
Капитан не пьющий, он и так жизнерадостный.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:50

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Что-то отстаем от графика :)

Ноябрь уже закончился?

Октябрь уже закончился :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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