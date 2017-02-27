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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6823682468256826>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 247
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:44

  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:
А доллар и евро значит не девальвируют. :roll:

К гривне?
Капитан вы точно ничего крепкого сегодня не употребляли? Чтобы такое на гора выдавать?((


К покупательной способности.
Капитан не пьющий, он и так жизнерадостный.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:50

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Что-то отстаем от графика :)

Ноябрь уже закончился?

Октябрь уже закончился :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/48265 ... dnyh-stran
......"Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран.Лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат самыми бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией.В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран.Страны G20 также будут работать над тем, чтобы “защищать жизнь, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех”.......


Как вариант.

Шанс для наших?
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:21

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/482656/lidery-g20-odobrili-zamorozku-dolgov-bednyh-stran
......"Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран.Лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат самыми бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией.В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран.Страны G20 также будут работать над тем, чтобы “защищать жизнь, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех”.......


Как вариант.

Шанс для наших?

Залишилося прикинутися однією "із самих бідних країн"
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:28

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/482656/lidery-g20-odobrili-zamorozku-dolgov-bednyh-stran
......"Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран.Лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат самыми бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией.В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран.Страны G20 также будут работать над тем, чтобы “защищать жизнь, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех”.......


Как вариант.

Шанс для наших?


Мы не бедные - у нас еще земля есть, месторождения сланцев и железной руды. Плюс не все советское наследие распилено - УЗ, Энергоатом и Нефтегаз :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48269 ... buvayetsya
............"Міжбанк був досить млявим і відчувалося, що застій в економіці наростає. Це позначалося як на поведінці покупців (вони не особливо поспішали укладати угоди і взагалі поводилися апатично), так і з боку продавців.
У потенційних покупців немає великих запасів гривні, а у продавців – значних валютних ресурсів. При такій ситуації Нацбанку не знадобилося виходити на торги з інтервенціями, а сам міжбанк практично продрейфував весь день в напівсонному режимі, що знову ж таки – не властиво для такого періоду місяця."...........

А вот это классно написано.
Очень удачное слово - а п а т и я.

Наверное многие люди в таком состоянии .
Действительно - жизнь после Ковида уже никогда не будет такой как прежде.

Доходы многих упали, но все-таки на остатки-сладки и сограждане и компании продолжают покупать валюту, т.е. стрелка вверх вектор не поменяла.

Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.

Что это означает.Что офис арендодателя будет выброшен на бездонный ныне рынок аренды, гривни для покупки валюты у него станет меньше, но на то,что осталось скорее всего будут тратить на жизнь и на покупку той же валюты, как денежная единица-убежище.
То же самое ай-ти работники компании в двух офисах оставшихся по стране и те,кто в том третьем городе остался работать по удаленке.
Понимая,что что-то не так в датском королевстве ,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Ну т.е. вариант плавной медленной девальвации, до момента поступления каких-нибудь лебедей с рынка.

Нерезы -не основной фактор рисков (возможного ускорения девальвации).

Основная угроза и риски - со стороны депо-людей, что-то заподозривших интуитивно и еще более ставших ориентированными на текущие счета и супер-краткосрочные вклады.
Навес там, судя по объему и приросту вкладов - просто атомный.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:44

  zРадио написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/482656/lidery-g20-odobrili-zamorozku-dolgov-bednyh-stran
......"Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран.Лидеры G20 одобрили продление заморозки долговых выплат самыми бедными странами до середины 2021 года в связи с пандемией.В совместном заявлении лидеры стран G20 также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие в инициативе, которая касается заморозки долгов беднейших стран.Страны G20 также будут работать над тем, чтобы “защищать жизнь, оказывать поддержку, уделяя особое внимание наиболее уязвимым, и возвращать наши экономики на путь восстановления роста, защиты и создания рабочих мест для всех”.......


Как вариант.

Шанс для наших?


Мы не бедные - у нас еще земля есть, месторождения сланцев и железной руды. Плюс не все советское наследие распилено - УЗ, Энергоатом и Нефтегаз :mrgreen:


https://news.finance.ua/ru/news/-/48265 ... dnyh-stran
Нет знаю, можно верить, или нет вот такому:

"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
Ну вот , к примеру, что очевидно - " 1991 году Украина была экономически более сильной, чем Польша и Беларусь, а сейчас наоборот".

И вот это очевидно: "Ни одно украинское правительство не сумело создать условия, в которых страна будет становиться богаче"...ВВП рос намного медленнее, чем у соседейВ Украину мало инвестируют... …потому что инвестировать в нашу страну опасно "...

И вот это на поверхности:..."Государственные компании стали отличным прикрытием для воровства"...

Так что курс валют всего лишь - зеркало.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:54

  Автор77 написав:"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...


По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.

Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 23 лис, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:05

  zРадио написав:
  Автор77 написав:"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.
Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!
Якщо з натуральної виключити
а-танки і іншу військову лабудень
б - те що пішло на допомогу яку надавав СРСР
то виявиться що населення працювало в три рази більше, а їло в три рази менше ніж ті хто був з першого по 19 місце.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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