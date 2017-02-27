Додано: Пон 23 лис, 2020 20:30

............"Міжбанк був досить млявим і відчувалося, що застій в економіці наростає. Це позначалося як на поведінці покупців (вони не особливо поспішали укладати угоди і взагалі поводилися апатично), так і з боку продавців.У потенційних покупців немає великих запасів гривні, а у продавців – значних валютних ресурсів. При такій ситуації Нацбанку не знадобилося виходити на торги з інтервенціями, а сам міжбанк практично продрейфував весь день в напівсонному режимі, що знову ж таки – не властиво для такого періоду місяця."...........А вот это классно написано.Очень удачное слово - а п а т и я.Наверное многие люди в таком состоянии .Действительно - жизнь после Ковида уже никогда не будет такой как прежде.Доходы многих упали, но все-таки на остатки-сладки и сограждане и компании продолжают покупать валюту, т.е. стрелка вверх вектор не поменяла.Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.Что это означает.Что офис арендодателя будет выброшен на бездонный ныне рынок аренды, гривни для покупки валюты у него станет меньше, но на то,что осталось скорее всего будут тратить на жизнь и на покупку той же валюты, как денежная единица-убежище.То же самое ай-ти работники компании в двух офисах оставшихся по стране и те,кто в том третьем городе остался работать по удаленке.Понимая,что что-то не так в датском королевстве ,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.Ну т.е. вариант плавной медленной девальвации, до момента поступления каких-нибудь лебедей с рынка.Нерезы -не основной фактор рисков (возможного ускорения девальвации).Основная угроза и риски - со стороны депо-людей, что-то заподозривших интуитивно и еще более ставших ориентированными на текущие счета и супер-краткосрочные вклады.Навес там, судя по объему и приросту вкладов - просто атомный.