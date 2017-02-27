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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6824682568266827>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 247
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
2%
6
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:11

  zРадио написав:
  Автор77 написав:"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...


По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20.


Совдеповские методички 80-х гг. для ознакомления иностранцев с Украиной в первом же абзаце гласили такое:
Ukraine is among ten top countries as to the volume of industrial output. :shock:
Так было написано. :?
Кстати, американцы тоже любят выделять отдельно свою Калифорнию, которая по размеру своей экономики стоит на 5-м месте в мире среди наиболее развитых государств в мире, после США, Китая, Японии и Германии. Калифорнийцы особенно горды тем, что их экономика крупнее экономики Британии. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16

  zРадио написав:
  Автор77 написав:"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...


По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.

Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!


Ну тенденция очевидна.
Вот старенькое отсюда с Финансов более чем десятилетней давности:
https://news.finance.ua/ru/news/-/11167 ... oda-po-vvp
Начиная с 1990 года ВВП демонстрирует уменьшение на 59%. Возобновление экономического роста, который наблюдается с 1999 года (среднегодовой рост за указанный период - 7,4%), не покрыл минус начиная с 1990 года

Прошло 13 лет и ничего не изменилось.
Вероятно, это можно назвать одним словом - деградация экономики.

Да и чисто по памяти вспоминаю впечатления о той старой экономике - ну да потребление было бедненькое, но в общем не создавалось впечатление проживания в отсталой стране -
промышленность,НИИ всякие, культура на уровне, производство в т.ч. автобусов, телезавод "Электрон" - конечно не Япония даже в десятом колене,непередовое производство, но зато свое, не было ощущения слабенькой экономики, лишь дефицит товаров народного потребления тянул все это вниз, ну так нерыночная, плановая экономика.
Что сейчас ?
Почему 30 лет-время за которое Южная Корея стала Южной Кореей ( трансформировавшись из аграрного ур**), выброшено коту под хвост. По большому счету что построено за более чем четверть века - спортлайфы, фигова туча бутиков и ТЦ, пара куриных заводов,ну как должное надо признать колхозы превратились в фермерство, но перечислять не слишком долго можно.
В основном это паразитирование на наследстве страны,которой давно нет.
Причина - нежизнеспособная экономическая система обречена на перманентные кризисы и девальвации.
И вот через 30 лет, я езжу на авто,собранном в Словакии ( а ведь бывший соцлагерь),
смотрю ТВ из той же дефицитной при союзе Японии,часы также японские,мебюель прибалтийская,хожу в китайских найках,краны только немецкие, ну его на фиг, пробовал всякие,но лучше немецких товаров ничего нет,плитка отделочная лишь из Славянска сравнима с европейскими образцами,но дома все-таки лучше испанская,лишь наши продукты (те,что не ерзац конечно)скорее всего не сравнимы и не утратили своей привлекательности, но лишь в какой-то мере.

А ведь это все могло быть у нас - автосборки известных брендов, мебельные заводы по типу прибалтийских, а не ФОПовская кустарщина,опять же - пошив тех же найков, почему не у нас ,а в Индонезии, или Малайзии, или Въетнаме. Может потому, что у нас секонд-хендщики - долларовые миллионеры.Ну и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:18

  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?


Что-то вы, Василь, злой, как собака... Не скажу за все конторы, но Циклум и Епам платят в гривне. Да, с привязкой к курсу, но технически - гривнами. Поэтому если кто на непотраченные захочет купить доллары, это будет дополнительная нагрузка на валютный рынок.

То, что работодатели продают на межбанке валюту, чтобы выплатить программистам зарплаты - уже учтено в уравнении, поскольку происходит ежемесячно и примерно в одинаковых объемах. А вот если программисты массово захотят возвращать свои зарплаты в валюту - это будет новой вводной, поскольку пока гривна была стабильной и девальвационные ожидания были низкими, сберегать они предпочитали в гривне, дающей бОльшую процентную доходность
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:26

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  Автор77 написав:"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.
Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!
Якщо з натуральної виключити
а-танки і іншу військову лабудень
б - те що пішло на допомогу яку надавав СРСР
то виявиться що населення працювало в три рази більше, а їло в три рази менше ніж ті хто був з першого по 19 місце.

https://news.finance.ua/ru/news/-/11167 ... oda-po-vvp

А вот и неожиданно согласен :)

Все это правда и про помощь братьям, и про военную технику.
Но про работало в три раза больше - не согласен.У меня знакомая девчонка дременула из Канады,когда ей до гражданства всего ничего оставалось, работала в ихнем Макдональде, говорит ну его на фиг - в санузел образно говоря, по секундомеру бегала,сейчас работает тут, довольна,а родители там остались - ну там гражданство, дом на 25 лет под смешные проценты, авто и т.п.
Только вот плитки на стенах в их доме нет (пластмассовые панельки ),обычной плитки,говорят будет больше налогов таком случае, это типа богатство по ихнему.И к врачу определенному очередь у них за пол-года надо занимать.
И теща на зятя недовольна,что выиграл грант на трудоустройство,или как он там называется, говорит была у них - домик рассказывает - что-то типа фанеры,хотя и стоит офигенно, но теплый, по технологиям, говорит то ли дело у меня в Украине в селе хата :) Говорит,что есть у них и нормальные кирпичные дома,только цена на них не по карману большинству.
Ну т.е. пахать там надо больше чем тут несравнимо.
Это налоги.Это привычка их платить ,это святое там, ну отсюда и социалка - хоккейная арена едва ли не в каждом поселке и т.п.
Ну куда там с нашими евробляхерами и секондхенщиками и "пыхатыми" ФОПами с рынка к культуре уплаты налогов.

Так что насчет работать - не согласен.
Ну и это-не голодал никто.
Это вы зря, шоколад сравним был разве что с теперешним швейцарским, да и все остальное также, сейчас только лучшие образцы нашей органики могут сравниться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:41

zРадио

https://news.finance.ua/ru/news/-/46548 ... isty-opros
Ай-ти у нас как государство в государстве, повезло,что они мало зависимы от органов власти, упрощенка и гуляй Вася.
У меня знакомая девчонка молодая, работает в сфере лет семь наверно зарплата 2500 чистыми на руки выходит после кучи экзаменов и тестов.Недавно в штаты командировка была, фирма оплатила 5 тыс. за аренду жилья,сама проживала в студии , не помню, то ли Хьюстон, то ли путаю и другой город, айфон "икс р" мне оттуда привезла,еще скидку ей там в штатах дали как сотруднику определенной компании, вышло на тот момент на 6 тыс.грн. дешевле, чем в Украине ( в Украине тогда было 20 в инете, а мне в 14 обошлось, курс не помню точно,вроде бы 26 был), даже с учетом того, что перекидал ей деньги туда по Привату, ну там конвертация и все такое.
Но факт в том,что как знакомая постоянно просит меня валюту купить по случаю на ЧР,так как у самой времени нет.Не знаю как там у них начисляют, слышал,что вроде в долларах,но как то в банке они все равно в гривну все переводят через Монобанк кажись, так как все равно так выгоднее по снятию без процентов.А парнишка из полурасформированного офиса таки говорил, что в некоторых других ай-ти компаниях зарплату считают по курсу 25, или 26, как где, ну т.е. щеманули их также, мотивируют,заказы Штаты порезали.Так что даже у айти в целом доходы упали.
Вот курс гривны и держится - на безденежье.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:45

Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55

  Vert написав:Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55

  Автор77 написав:Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.

Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:01

У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:29

  greenozon написав:У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.

Вітаю. В тому ж році був ще нижче - 88,15 (16 лютого). Історія повторюється :roll: ?
Patrick
 
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