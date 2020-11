Додано: Пон 23 лис, 2020 21:11

По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20.

Совдеповские методички 80-х гг. для ознакомления иностранцев с Украиной в первом же абзаце гласили такое:Ukraine isas to the volume of industrial output.Так было написано.Кстати, американцы тоже любят выделять отдельно свою Калифорнию, которая по размеру своей экономики стоит на 5-м месте в мире среди наиболее развитых государств в мире, после США, Китая, Японии и Германии. Калифорнийцы особенно горды тем, что их экономика крупнее экономики Британии.