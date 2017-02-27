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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:11
zРадио написав: Автор77 написав:
"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20.
Совдеповские методички 80-х гг. для ознакомления иностранцев с Украиной в первом же абзаце гласили такое:
Ukraine is among ten top countries
as to the volume of industrial output.
Так было написано.
Кстати, американцы тоже любят выделять отдельно свою Калифорнию, которая по размеру своей экономики стоит на 5-м месте в мире среди наиболее развитых государств в мире, после США, Китая, Японии и Германии. Калифорнийцы особенно горды тем, что их экономика крупнее экономики Британии.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:16
zРадио написав: Автор77 написав:
"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.
Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!
Ну тенденция очевидна.
Вот старенькое отсюда с Финансов более чем десятилетней давности:https://news.finance.ua/ru/news/-/11167 ... oda-po-vvp
Начиная с 1990 года ВВП демонстрирует уменьшение на 59%. Возобновление экономического роста, который наблюдается с 1999 года (среднегодовой рост за указанный период - 7,4%), не покрыл минус начиная с 1990 года
Прошло 13 лет и ничего не изменилось.
Вероятно, это можно назвать одним словом - деградация экономики.
Да и чисто по памяти вспоминаю впечатления о той старой экономике - ну да потребление было бедненькое, но в общем не создавалось впечатление проживания в отсталой стране -
промышленность,НИИ всякие, культура на уровне, производство в т.ч. автобусов, телезавод "Электрон" - конечно не Япония даже в десятом колене,непередовое производство, но зато свое, не было ощущения слабенькой экономики, лишь дефицит товаров народного потребления тянул все это вниз, ну так нерыночная, плановая экономика.
Что сейчас ?
Почему 30 лет-время за которое Южная Корея стала Южной Кореей ( трансформировавшись из аграрного ур**), выброшено коту под хвост. По большому счету что построено за более чем четверть века - спортлайфы, фигова туча бутиков и ТЦ, пара куриных заводов,ну как должное надо признать колхозы превратились в фермерство, но перечислять не слишком долго можно.
В основном это паразитирование на наследстве страны,которой давно нет.
Причина - нежизнеспособная экономическая система обречена на перманентные кризисы и девальвации.
И вот через 30 лет, я езжу на авто,собранном в Словакии ( а ведь бывший соцлагерь),
смотрю ТВ из той же дефицитной при союзе Японии,часы также японские,мебюель прибалтийская,хожу в китайских найках,краны только немецкие, ну его на фиг, пробовал всякие,но лучше немецких товаров ничего нет,плитка отделочная лишь из Славянска сравнима с европейскими образцами,но дома все-таки лучше испанская,лишь наши продукты (те,что не ерзац конечно)скорее всего не сравнимы и не утратили своей привлекательности, но лишь в какой-то мере.
А ведь это все могло быть у нас - автосборки известных брендов, мебельные заводы по типу прибалтийских, а не ФОПовская кустарщина,опять же - пошив тех же найков, почему не у нас ,а в Индонезии, или Малайзии, или Въетнаме. Может потому, что у нас секонд-хендщики - долларовые миллионеры.Ну и т.п.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:18
Василь-Рівне написав: Автор77 написав:
,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
Что-то вы, Василь, злой, как собака... Не скажу за все конторы, но Циклум и Епам платят в гривне. Да, с привязкой к курсу, но технически - гривнами. Поэтому если кто на непотраченные захочет купить доллары, это будет дополнительная нагрузка на валютный рынок.
То, что работодатели продают на межбанке валюту, чтобы выплатить программистам зарплаты - уже учтено в уравнении, поскольку происходит ежемесячно и примерно в одинаковых объемах. А вот если программисты массово захотят возвращать свои зарплаты в валюту - это будет новой вводной, поскольку пока гривна была стабильной и девальвационные ожидания были низкими, сберегать они предпочитали в гривне, дающей бОльшую процентную доходность
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:26
https://news.finance.ua/ru/news/-/11167 ... oda-po-vvp
budivelnik написав: zРадио написав: Автор77 написав:
"...В 1991 году украинская экономика была 60-й в мире"...
По натуральным показателям производства Украина была в мировом ТОП20. По деньгам - тяжело сказать в силу плановости экономики и нерыночного обмена. Но следуя философии "импортного паритета", которой нас кормят последние годы, натуральный и денежный показатели очень близки друг к другу.
Так что я склонен считать, что на 60-е место в мире по состоянию на 1991-й Украину ставят лишь непосредственные авторы ее экономического провала - чтобы умалить масштаб своей профнепригодности!
Якщо з натуральної виключити
а-танки і іншу військову лабудень
б - те що пішло на допомогу яку надавав СРСР
то виявиться що населення працювало в три рази більше, а їло в три рази менше ніж ті хто був з першого по 19 місце.
А вот и неожиданно согласен
Все это правда и про помощь братьям, и про военную технику.
Но про работало в три раза больше - не согласен.У меня знакомая девчонка дременула из Канады,когда ей до гражданства всего ничего оставалось, работала в ихнем Макдональде, говорит ну его на фиг - в санузел образно говоря, по секундомеру бегала,сейчас работает тут, довольна,а родители там остались - ну там гражданство, дом на 25 лет под смешные проценты, авто и т.п.
Только вот плитки на стенах в их доме нет (пластмассовые панельки ),обычной плитки,говорят будет больше налогов таком случае, это типа богатство по ихнему.И к врачу определенному очередь у них за пол-года надо занимать.
И теща на зятя недовольна,что выиграл грант на трудоустройство,или как он там называется, говорит была у них - домик рассказывает - что-то типа фанеры,хотя и стоит офигенно, но теплый, по технологиям, говорит то ли дело у меня в Украине в селе хата
Говорит,что есть у них и нормальные кирпичные дома,только цена на них не по карману большинству.
Ну т.е. пахать там надо больше чем тут несравнимо.
Это налоги.Это привычка их платить ,это святое там, ну отсюда и социалка - хоккейная арена едва ли не в каждом поселке и т.п.
Ну куда там с нашими евробляхерами и секондхенщиками и "пыхатыми" ФОПами с рынка к культуре уплаты налогов.
Так что насчет работать - не согласен.
Ну и это-не голодал никто.
Это вы зря, шоколад сравним был разве что с теперешним швейцарским, да и все остальное также, сейчас только лучшие образцы нашей органики могут сравниться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:41
zРадио https://news.finance.ua/ru/news/-/46548 ... isty-opros
Ай-ти у нас как государство в государстве, повезло,что они мало зависимы от органов власти, упрощенка и гуляй Вася.
У меня знакомая девчонка молодая, работает в сфере лет семь наверно зарплата 2500 чистыми на руки выходит после кучи экзаменов и тестов.Недавно в штаты командировка была, фирма оплатила 5 тыс. за аренду жилья,сама проживала в студии , не помню, то ли Хьюстон, то ли путаю и другой город, айфон "икс р" мне оттуда привезла,еще скидку ей там в штатах дали как сотруднику определенной компании, вышло на тот момент на 6 тыс.грн. дешевле, чем в Украине ( в Украине тогда было 20 в инете, а мне в 14 обошлось, курс не помню точно,вроде бы 26 был), даже с учетом того, что перекидал ей деньги туда по Привату, ну там конвертация и все такое.
Но факт в том,что как знакомая постоянно просит меня валюту купить по случаю на ЧР,так как у самой времени нет.Не знаю как там у них начисляют, слышал,что вроде в долларах,но как то в банке они все равно в гривну все переводят через Монобанк кажись, так как все равно так выгоднее по снятию без процентов.А парнишка из полурасформированного офиса таки говорил, что в некоторых других ай-ти компаниях зарплату считают по курсу 25, или 26, как где, ну т.е. щеманули их также, мотивируют,заказы Штаты порезали.Так что даже у айти в целом доходы упали.
Вот курс гривны и держится - на безденежье.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:45
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55
Vert написав:
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55
Автор77 написав:
Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.
Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:01
У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:29
greenozon написав:
У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.
Вітаю. В тому ж році був ще нижче - 88,15 (16 лютого). Історія повторюється
?
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