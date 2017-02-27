Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
Заради справедливості - ITшники, що працюють на компанію з офісом в Україні, мають зарплатню, номіновану у доларах (або євро, або фунтах), але отримують її на картки в нац. валюті. Згідно українського законодавства, звісно. І, щоб зберегти здобуте та й щось відкласти, купують валюту за будь-якого курсу. Персонально знаю хлопця, що втратив 60тис. євро на рахунку свого ФОП в ФіКу в 2014 (або 2015, не пам'ятаю вже). З тих пір купує валюту одразу після зарахування гривні на рахунок. Приклад трохи не ідеальний, але ілюструє мотивацію експортерів послуг купувати валюту будь-коли.
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
можно с вероятностью в 99% по состоянию балансов экономики на 23 ноября текущего года, утверждать, что она практически неизбежна,будет МВФ, или не будет.
Отношение к ней разное: ............Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение. ...........Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима. “Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно .........Роман Шпек Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины .......Возможно я удивлю многих, но эмиссия в Украине происходила и происходит на постоянной основе.
Ну т.е. НБУ может говорить все,что угодно, но скорее всего у пацанов - "выхода нет" и "миссия неизбежна".
Такие дисбалансы ликвидируют только печатным станком.
Вот только и РН и валютный рынок нервно отреагируют на любые такие попытки.
И вот Шпек резюмирует: А сейчас я вижу предложение воссоздать гремучую смесь 2014−2015 годов и 1990-х: большой дефицит государственного бюджета и большую эмиссию. Говорят, на этот раз все будет иначе: эмиссия будет исключительно «продуктивной», каждая гривна будет под контролем и в любом случае попадет на валютный рынок. Как финансист я в это не могу поверить: покажите «продуктивную» и «непродуктивную» гривну кассиру — он ее не различит. Выпустите «производительную, невалютную» гривну в экономику — и вы уже никогда не увидите, где именно она выплывет. А быстрые, не выстраданные деньги передвигаются с тройной скоростью.
---------это если достаточного количества капусты из-вне не будет.
Можно ли совместить высокую эмиссию и высокий бюджетный дефицит, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности? Да! Опыт прошлых эмиссий свидетельствует о правильном пути.
--------это Шпек верит в изобилие долларов и евро ,которые хлынут в Украину.
Мне кажется будет третий вариант: -капусту из-вне дадут, но относительно немного -а печатный станок под это дело запустят в три смены, и даже в ожидании этих сравнительно мизерных вливаний обороты станка увеличат уже в ближайшее время -поэтому стабильность РН и валютного рынка скорее всего временна.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу
ПА5, інфа 146%, правда не з US а РФ, і не долари, а рублі
Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу
С проданных долларов. Тоесть по сути это тоже самое как раньше было при 100% продаже выручки экспортеров: то что программеры потом купят валюту не сильно меняет ситуацию.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Автор77 написав:Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.
Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.