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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6824682568266827

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 248
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:51

  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?

Заради справедливості - ITшники, що працюють на компанію з офісом в Україні, мають зарплатню, номіновану у доларах (або євро, або фунтах), але отримують її на картки в нац. валюті. Згідно українського законодавства, звісно.
І, щоб зберегти здобуте та й щось відкласти, купують валюту за будь-якого курсу. Персонально знаю хлопця, що втратив 60тис. євро на рахунку свого ФОП в ФіКу в 2014 (або 2015, не пам'ятаю вже). З тих пір купує валюту одразу після зарахування гривні на рахунок. Приклад трохи не ідеальний, але ілюструє мотивацію експортерів послуг купувати валюту будь-коли.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:00

  Zebra написав:
  Vert написав:Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.


https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... shevchenko
И хотя пацаны заявляют, что эмиссии не будет,

можно с вероятностью в 99% по состоянию балансов экономики на 23 ноября текущего года,
утверждать, что она практически неизбежна,будет МВФ, или не будет.

Отношение к ней разное:
............Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение.
...........Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима.
“Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно
.........Роман Шпек
Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины
.......Возможно я удивлю многих, но эмиссия в Украине происходила и происходит на постоянной основе.

Ну т.е. НБУ может говорить все,что угодно, но скорее всего у пацанов -
"выхода нет" и "миссия неизбежна".

Такие дисбалансы ликвидируют только печатным станком.

Вот только и РН и валютный рынок нервно отреагируют на любые такие попытки.

И вот Шпек резюмирует:
А сейчас я вижу предложение воссоздать гремучую смесь 2014−2015 годов и 1990-х: большой дефицит государственного бюджета и большую эмиссию. Говорят, на этот раз все будет иначе: эмиссия будет исключительно «продуктивной», каждая гривна будет под контролем и в любом случае попадет на валютный рынок. Как финансист я в это не могу поверить: покажите «продуктивную» и «непродуктивную» гривну кассиру — он ее не различит. Выпустите «производительную, невалютную» гривну в экономику — и вы уже никогда не увидите, где именно она выплывет. А быстрые, не выстраданные деньги передвигаются с тройной скоростью.

---------это если достаточного количества капусты из-вне не будет.

Можно ли совместить высокую эмиссию и высокий бюджетный дефицит, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности? Да! Опыт прошлых эмиссий свидетельствует о правильном пути.

--------это Шпек верит в изобилие долларов и евро ,которые хлынут в Украину.

Мне кажется будет третий вариант:
-капусту из-вне дадут, но относительно немного
-а печатный станок под это дело запустят в три смены, и даже в ожидании этих сравнительно мизерных вливаний обороты станка увеличат уже в ближайшее время
-поэтому стабильность РН и валютного рынка скорее всего временна.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:17

  yama написав:
  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу

ПА5, інфа 146%, правда не з US а РФ, і не долари, а рублі
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:18

  yama написав:
  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу

С проданных долларов. Тоесть по сути это тоже самое как раньше было при 100% продаже выручки экспортеров: то что программеры потом купят валюту не сильно меняет ситуацию.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:20

  Игорь написав:
  Автор77 написав:Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.

Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?

тиндекс, вірус кашпіровского, або поштару
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:22

  Vert написав:Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

ужас, завтра ПА30, в дікабрю папісят
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:52

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ПА30 где то через месяц только, ПА50 в обозримом будущем не предвидится, разве что если станок включат в три смены, что вряд ли.
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