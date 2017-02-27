RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6824682568266827

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 248
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:51

  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?

Заради справедливості - ITшники, що працюють на компанію з офісом в Україні, мають зарплатню, номіновану у доларах (або євро, або фунтах), але отримують її на картки в нац. валюті. Згідно українського законодавства, звісно.
І, щоб зберегти здобуте та й щось відкласти, купують валюту за будь-якого курсу. Персонально знаю хлопця, що втратив 60тис. євро на рахунку свого ФОП в ФіКу в 2014 (або 2015, не пам'ятаю вже). З тих пір купує валюту одразу після зарахування гривні на рахунок. Приклад трохи не ідеальний, але ілюструє мотивацію експортерів послуг купувати валюту будь-коли.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 04.10.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:00

  Zebra написав:
  Vert написав:Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.


https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... shevchenko
И хотя пацаны заявляют, что эмиссии не будет,

можно с вероятностью в 99% по состоянию балансов экономики на 23 ноября текущего года,
утверждать, что она практически неизбежна,будет МВФ, или не будет.

Отношение к ней разное:
............Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение.
...........Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима.
“Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно
.........Роман Шпек
Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины
.......Возможно я удивлю многих, но эмиссия в Украине происходила и происходит на постоянной основе.

Ну т.е. НБУ может говорить все,что угодно, но скорее всего у пацанов -
"выхода нет" и "миссия неизбежна".

Такие дисбалансы ликвидируют только печатным станком.

Вот только и РН и валютный рынок нервно отреагируют на любые такие попытки.

И вот Шпек резюмирует:
А сейчас я вижу предложение воссоздать гремучую смесь 2014−2015 годов и 1990-х: большой дефицит государственного бюджета и большую эмиссию. Говорят, на этот раз все будет иначе: эмиссия будет исключительно «продуктивной», каждая гривна будет под контролем и в любом случае попадет на валютный рынок. Как финансист я в это не могу поверить: покажите «продуктивную» и «непродуктивную» гривну кассиру — он ее не различит. Выпустите «производительную, невалютную» гривну в экономику — и вы уже никогда не увидите, где именно она выплывет. А быстрые, не выстраданные деньги передвигаются с тройной скоростью.

---------это если достаточного количества капусты из-вне не будет.

Можно ли совместить высокую эмиссию и высокий бюджетный дефицит, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности? Да! Опыт прошлых эмиссий свидетельствует о правильном пути.

--------это Шпек верит в изобилие долларов и евро ,которые хлынут в Украину.

Мне кажется будет третий вариант:
-капусту из-вне дадут, но относительно немного
-а печатный станок под это дело запустят в три смены, и даже в ожидании этих сравнительно мизерных вливаний обороты станка увеличат уже в ближайшее время
-поэтому стабильность РН и валютного рынка скорее всего временна.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 852
З нами з: 09.11.16
Подякував: 113 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
5
9
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:17

  yama написав:
  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу

ПА5, інфа 146%, правда не з US а РФ, і не долари, а рублі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22214
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:18

  yama написав:
  Василь-Рівне написав:
  Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.

Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу

С проданных долларов. Тоесть по сути это тоже самое как раньше было при 100% продаже выручки экспортеров: то что программеры потом купят валюту не сильно меняет ситуацию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2140
З нами з: 06.08.19
Подякував: 545 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:20

  Игорь написав:
  Автор77 написав:Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.

Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?

тиндекс, вірус кашпіровского, або поштару
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22214
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:22

  Vert написав:Що відбувається зараз з бюджетом?

1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.

2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.

ужас, завтра ПА30, в дікабрю папісят
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22214
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1625 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 23:52

flyman
ПА30 где то через месяц только, ПА50 в обозримом будущем не предвидится, разве что если станок включат в три смены, что вряд ли.
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:35

Признаком выздоровления экономики после коронавируса будет курс 36.6
:)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 00:41

Інформація про рішення АМКУ 23.11.2020

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pr ... u-23112020
https://biz.censor.net/news/3232624/dra ... _obnovleno

"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
Igneus
 
Повідомлень: 816
З нами з: 29.08.18
Подякував: 344 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 01:10

  Igneus написав:Інформація про рішення АМКУ 23.11.2020

https://amcu.gov.ua/news/informaciya-pr ... u-23112020
https://biz.censor.net/news/3232624/dra ... _obnovleno

"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".

Отличная новость. Приличный покупатель купил и разовьёт приличные продукты :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2615
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6824682568266827
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2055, 2056, 2057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20567 2648152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 00:13
чик
Валютный рынок в мире 1 ... 727, 728, 729
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7289 1680823
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 22:34
proftpd66
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 131800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.