Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
Заради справедливості - ITшники, що працюють на компанію з офісом в Україні, мають зарплатню, номіновану у доларах (або євро, або фунтах), але отримують її на картки в нац. валюті. Згідно українського законодавства, звісно. І, щоб зберегти здобуте та й щось відкласти, купують валюту за будь-якого курсу. Персонально знаю хлопця, що втратив 60тис. євро на рахунку свого ФОП в ФіКу в 2014 (або 2015, не пам'ятаю вже). З тих пір купує валюту одразу після зарахування гривні на рахунок. Приклад трохи не ідеальний, але ілюструє мотивацію експортерів послуг купувати валюту будь-коли.
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
можно с вероятностью в 99% по состоянию балансов экономики на 23 ноября текущего года, утверждать, что она практически неизбежна,будет МВФ, или не будет.
Отношение к ней разное: ............Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение. ...........Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима. “Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно .........Роман Шпек Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины .......Возможно я удивлю многих, но эмиссия в Украине происходила и происходит на постоянной основе.
Ну т.е. НБУ может говорить все,что угодно, но скорее всего у пацанов - "выхода нет" и "миссия неизбежна".
Такие дисбалансы ликвидируют только печатным станком.
Вот только и РН и валютный рынок нервно отреагируют на любые такие попытки.
И вот Шпек резюмирует: А сейчас я вижу предложение воссоздать гремучую смесь 2014−2015 годов и 1990-х: большой дефицит государственного бюджета и большую эмиссию. Говорят, на этот раз все будет иначе: эмиссия будет исключительно «продуктивной», каждая гривна будет под контролем и в любом случае попадет на валютный рынок. Как финансист я в это не могу поверить: покажите «продуктивную» и «непродуктивную» гривну кассиру — он ее не различит. Выпустите «производительную, невалютную» гривну в экономику — и вы уже никогда не увидите, где именно она выплывет. А быстрые, не выстраданные деньги передвигаются с тройной скоростью.
---------это если достаточного количества капусты из-вне не будет.
Можно ли совместить высокую эмиссию и высокий бюджетный дефицит, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности? Да! Опыт прошлых эмиссий свидетельствует о правильном пути.
--------это Шпек верит в изобилие долларов и евро ,которые хлынут в Украину.
Мне кажется будет третий вариант: -капусту из-вне дадут, но относительно немного -а печатный станок под это дело запустят в три смены, и даже в ожидании этих сравнительно мизерных вливаний обороты станка увеличат уже в ближайшее время -поэтому стабильность РН и валютного рынка скорее всего временна.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу
ПА5, інфа 146%, правда не з US а РФ, і не долари, а рублі
Автор77 написав:,они скорее всего также будут покупать на оставшуюся зарплату доллары.
Горе-експерт-графоман-теоретик просто не в курсі, що програмістам платять зарплату доларами США, тому і пише без кінця різну галіматью на кшталт, що на залишок зарплати в доларах люди будуть купувати долари. Зовсім вже заграфоманився, може варто відпочити місяць-два, а там якесь прозріння прийде в плані приткнути себе на якусь корисно-суспільну працю для підйому економіки країни. Га?
платят в гривне по курсу
С проданных долларов. Тоесть по сути это тоже самое как раньше было при 100% продаже выручки экспортеров: то что программеры потом купят валюту не сильно меняет ситуацию.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Автор77 написав:Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.
Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
"... Надано дозвіл компанії компанії «Dragon Capital Investments Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) на придбання акцій компанії «Treeum Holdings Limited» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії".
Отличная новость. Приличный покупатель купил и разовьёт приличные продукты