Додано: Вів 24 лис, 2020 06:59

zРадио написав: Что-то вы, Василь, злой, как собака... Не скажу за все конторы, но Циклум и Епам платят в гривне. Да, с привязкой к курсу, но технически - гривнами. Поэтому если кто на непотраченные захочет купить доллары, это будет дополнительная нагрузка на валютный рынок. Что-то вы, Василь, злой, как собака... Не скажу за все конторы, но Циклум и Епам платят в гривне. Да, с привязкой к курсу, но технически - гривнами. Поэтому если кто на непотраченные захочет купить доллары, это будет дополнительная нагрузка на валютный рынок.

Автор77 написав: Но факт в том,что как знакомая постоянно просит меня валюту купить по случаю на ЧР,так как у самой времени нет. Но факт в том,что как знакомая постоянно просит меня валюту купить по случаю на ЧР,так как у самой времени нет.

Всю вашу горе-писанину потрібно перевіряти, бо правда там згідно гебельсовських принципів пропаганди не більше 10%. Перевірити, на жаль, не можу, немає в мене там знайомих працівників і не працює на мене колектив офіцерів-кураторів з сусідньої ворожої країни.Щодо цієї глибокої економічної думки, то вона тягне на шнобелівську премію по економіці. Фірма отримала валюту, заплатила податки, продала на міжбанку і дала гривню програмістам. Програміст залишив собі мінімімум 700$ в гривні в еквіваленті на прожиття, а на решту купив на тому ж міжбанку чи у своєму банку долар. Де тут тиск на гривню? Заробили 10 мільйонів мінус податки п'ять мільноів, з тих п'яти, що пішло на зарплату один піде на прожиття і лише максимум чотири може бути куплено взад Арифметику ваші майори вчили в школі? Прийшло 10 мінус шість, відкуплено чотири чистий залишок валюти в країні 60%Дєвочка ніколи не чула про онлайнобмін? І оце протягом багатьох років ви кожен місяць бігаєте зайчіком і купуєте їй валюту? Не напружує, часу вистачає? Чим далі тим цікавіші і фантастичніші історії від колективу зрадіо-автор77. Тупуватенькі вони вже стали - іспісалісь вже ваши колеги за порєбріком