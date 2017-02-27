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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6825682668276828

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 248
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
86
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 06:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что-то вы, Василь, злой, как собака... Не скажу за все конторы, но Циклум и Епам платят в гривне. Да, с привязкой к курсу, но технически - гривнами. Поэтому если кто на непотраченные захочет купить доллары, это будет дополнительная нагрузка на валютный рынок.

Всю вашу горе-писанину потрібно перевіряти, бо правда там згідно гебельсовських принципів пропаганди не більше 10%. Перевірити, на жаль, не можу, немає в мене там знайомих працівників і не працює на мене колектив офіцерів-кураторів з сусідньої ворожої країни.
Щодо цієї глибокої економічної думки, то вона тягне на шнобелівську премію по економіці. Фірма отримала валюту, заплатила податки, продала на міжбанку і дала гривню програмістам. Програміст залишив собі мінімімум 700$ в гривні в еквіваленті на прожиття, а на решту купив на тому ж міжбанку чи у своєму банку долар. Де тут тиск на гривню? Заробили 10 мільйонів мінус податки п'ять мільноів, з тих п'яти, що пішло на зарплату один піде на прожиття і лише максимум чотири може бути куплено взад Арифметику ваші майори вчили в школі? Прийшло 10 мінус шість, відкуплено чотири чистий залишок валюти в країні 60%
  Автор77 написав:Но факт в том,что как знакомая постоянно просит меня валюту купить по случаю на ЧР,так как у самой времени нет.

Дєвочка ніколи не чула про онлайнобмін? І оце протягом багатьох років ви кожен місяць бігаєте зайчіком і купуєте їй валюту? Не напружує, часу вистачає? Чим далі тим цікавіші і фантастичніші історії від колективу зрадіо-автор77. Тупуватенькі вони вже стали - іспісалісь вже ваши колеги за порєбріком
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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