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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 лис, 2020 21:45
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55
Vert написав:
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 21:55
Автор77 написав:
Вот пример свежий, с прошлой недели. Штатовская ай-ти компания закрывает один из своих трех офисов в одном из крупных городов Украины, число сотрудников сократили вдвое по сравнению с прошлым, оставшимся платят доллары по фиксированному курсу 25, независимо от НБУ курса.
Пожалуй в Штатах а п а т и я, если не могут заплатить за офис в Украине. Как название конторы ?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:01
У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:29
greenozon написав:
У понеділок, 23 листопада індекс долара — співвідношення долара до шести інших великих валют, скоротився на 0,33% до 92,03. За даними Busines Insider, цей показник впав до найнижчого показника за два з половиною роки — мінімуму квітня 2018 року.
Вітаю. В тому ж році був ще нижче - 88,15 (16 лютого). Історія повторюється
?
..
Євро тоді піднімалось приблизно до рівня 1,2552
Востаннє редагувалось Patrick
в Пон 23 лис, 2020 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/48209 ... shevchenko
Zebra написав: Vert написав:
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Чиноморды наверху плотно засели в бумагах ОВГЗ и не хотят печатать как это делают во всем мире, закрывая дыры в бюджетах.
И хотя пацаны заявляют, что эмиссии не будет,
можно с вероятностью в 99% по состоянию балансов экономики на 23 ноября текущего года,
утверждать, что она практически неизбежна,будет МВФ, или не будет.
Отношение к ней разное:
............Бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что эмиссия валюты (выпуск наличной гривны) для Украины – очень опасное решение.
...........Тимофей Милованов считает, что эмиссия сейчас допустима.
“Все равно придется поддерживать экономику позже. И еще больше людей переболеет. То есть я за радикальный карантин сейчас и за радикальную поддержку. Но краткосрочно, точечно
.........Роман Шпек
Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины
.......Возможно я удивлю многих, но эмиссия в Украине происходила и происходит на постоянной основе.
Ну т.е. НБУ может говорить все,что угодно, но скорее всего у пацанов -
"выхода нет" и "миссия неизбежна".
Такие дисбалансы ликвидируют только печатным станком.
Вот только и РН и валютный рынок нервно отреагируют на любые такие попытки.
И вот Шпек резюмирует:
А сейчас я вижу предложение воссоздать гремучую смесь 2014−2015 годов и 1990-х: большой дефицит государственного бюджета и большую эмиссию. Говорят, на этот раз все будет иначе: эмиссия будет исключительно «продуктивной», каждая гривна будет под контролем и в любом случае попадет на валютный рынок. Как финансист я в это не могу поверить: покажите «продуктивную» и «непродуктивную» гривну кассиру — он ее не различит. Выпустите «производительную, невалютную» гривну в экономику — и вы уже никогда не увидите, где именно она выплывет. А быстрые, не выстраданные деньги передвигаются с тройной скоростью.
---------это если достаточного количества капусты из-вне не будет.
Можно ли совместить высокую эмиссию и высокий бюджетный дефицит, не создавая угроз для макрофинансовой стабильности? Да! Опыт прошлых эмиссий свидетельствует о правильном пути.
--------это Шпек верит в изобилие долларов и евро ,которые хлынут в Украину.
Мне кажется будет третий вариант:
-капусту из-вне дадут, но относительно немного
-а печатный станок под это дело запустят в три смены, и даже в ожидании этих сравнительно мизерных вливаний обороты станка увеличат уже в ближайшее время
-поэтому стабильность РН и валютного рынка скорее всего временна.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:22
Vert написав:
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
ужас, завтра ПА30, в дікабрю папісят
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Додано: Пон 23 лис, 2020 23:52
flyman
ПА30 где то через месяц только, ПА50 в обозримом будущем не предвидится, разве что если станок включат в три смены, что вряд ли.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 08:11
Vert написав:
Що відбувається зараз з бюджетом?
1. Згідно оперативних даних Казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання станом на сьогодні становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня.
2. Люди з системи кажуть, що з 9 листопада казна працює в режимі картотеки - до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять.
Надо было головой думать этим 73%, когда выбирали Зе-гаранта!! Что можно ожидать от малолеток во власти? Вам шоколадный Король был плохим? Ну тогда получайте, что заслужили. Клоунаду.
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