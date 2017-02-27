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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6823682468256826

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 249
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
87
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?
по той же причине почему в кризис растет выручка казино, лотерей , ммм и прочего. Люди хотят уйти от реальности

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:24

  flyman написав:від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?


А что вместо бтс купил подвал? Хаха
xio13
 
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