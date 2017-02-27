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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 08:24
від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?
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flyman
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Додано: Вів 24 лис, 2020 08:35
flyman написав:від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?
по той же причине почему в кризис растет выручка казино, лотерей , ммм и прочего. Люди хотят уйти от реальности
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:24
flyman написав:
від чого крипта пухне, особливо біткойн? крах долара незабаром?
А что вместо бтс купил подвал? Хаха
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xio13
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