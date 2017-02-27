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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6823682468256826

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 249
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
87
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:36

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-25:

Харьков 28.40 - 28.50
Чернигов 28.37 - 28.44
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.37 - 28.45
  flyman написав:крах долара незабаром?

Ця новина (прогноз від City Group) навіть прийшла мені на вайбер від знайомої людини.. Пам'ятаємо про чистильника взуття ))
Всім вдалого дня
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Харьков 28.40 - 28.50

Забавно что абсолютно все обменки из моего списка имеют такие цифры. Раньше наблюдался небольшой разнобой.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:45

vitaliy_berdinskikh
Да, вчера вечером уже были такие цифры во всех 10 в моем списке.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:22

  Ой+ написав:Минулого року в січні якогось числа Перес написав, що це буде найвищий курс на 2019 р. Я якраз думав здавати валюту, але затримався, а прямо в той день курс пішов вниз і вниз. Може і випадково він тоді попав, але в точку.

Три роки в січні 2017,18,19 здавав долари. Більше того, намагався робити це в першій половині (в проміжку між Різдвом та Водохрещам). Зробив це і в січні 20, щоб набити гревневих стовпців під максимальні відсотки, але помилився і втратив в середньому 1 грн на 1 дол. Зробив висновки. Я тут їх публікував.
Тому Перес "не відкрив Америку", якщо ви слідкуєте за форумом давно.
Ми зараз порівнюємо теперішній час із аналогічними періодами 2016,17,18 років. Є дуже багато подібного. Але впевненості що йдемо по точно такому ж сценарію не має. Всі карти плутає вірус та величезний дефіцит бюджету. Тому чи міняти частину валюти у гривню цієї зими поки що не зрозуміло.
Франківск 28,32-28,40/42
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:28

Держказначейство зупинило фінансування усіх незахищених вида

Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/24/668327/

"Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).

Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня"
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30

У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти: займається оновленням податкової системи та одночасно ставить під сумнів існуючі її положення.

Дослівно: "Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи".

Деталі: Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ, здійснивши віддалену місію.

В МВФ відзначили значні зусилля України у напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерігають від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30

  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:
  Captain Obvious написав:
А доллар и евро значит не девальвируют. :roll:

К гривне?
Капитан вы точно ничего крепкого сегодня не употребляли? Чтобы такое на гора выдавать?((


К покупательной способности.
Капитан не пьющий, он и так жизнерадостный.

Капитан правильной национальности?
Отвечает вопросом на вопрос?
Речь шла о бумажке,а вы вдруг перевели стрелки на космические корабли.
По моим прикидкам всё в нашей стране дешевеет с 2006-го,правда дешевеет в долларе,а не в бумаге.
Как только счастье рефинанса посыпется не только на автодор,а на бюджет,то нас ждёт лавина не только эмиссионного наполнения казны с девалом и гипером,а ещё банкопад и стук копыт депозитчиков,под шум не долетевших самолётов с валютой,у нас долго запрягают,но кратно скачут,пока балдейте,накроет,будете не только коньяк пить,а кусты с одной травой искать :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:37

  jump написав:Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/24/668327/

"Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).

Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня"

Собственно, понимающие люди видели белого пушистого зверька издалека. Весь вопрос был только в том - когда он наконец нас догонит. Похоже, он уже к нам приходит.
"Свято наближається" (с)
И локдаун прям как по заказу планируют.
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