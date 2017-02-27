Додано: Вів 24 лис, 2020 10:28

Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня"

Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші)."Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).