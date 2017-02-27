Харьков 28.40 - 28.50
Чернигов 28.37 - 28.44
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.37 - 28.45
Ця новина (прогноз від City Group) навіть прийшла мені на вайбер від знайомої людини.. Пам'ятаємо про чистильника взуття ))
Всім вдалого дня
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:36
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Забавно что абсолютно все обменки из моего списка имеют такие цифры. Раньше наблюдался небольшой разнобой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:45
vitaliy_berdinskikh
Да, вчера вечером уже были такие цифры во всех 10 в моем списке.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:22
Три роки в січні 2017,18,19 здавав долари. Більше того, намагався робити це в першій половині (в проміжку між Різдвом та Водохрещам). Зробив це і в січні 20, щоб набити гревневих стовпців під максимальні відсотки, але помилився і втратив в середньому 1 грн на 1 дол. Зробив висновки. Я тут їх публікував.
Тому Перес "не відкрив Америку", якщо ви слідкуєте за форумом давно.
Ми зараз порівнюємо теперішній час із аналогічними періодами 2016,17,18 років. Є дуже багато подібного. Але впевненості що йдемо по точно такому ж сценарію не має. Всі карти плутає вірус та величезний дефіцит бюджету. Тому чи міняти частину валюти у гривню цієї зими поки що не зрозуміло.
Франківск 28,32-28,40/42
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:28
Держказначейство зупинило фінансування усіх незахищених вида
Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).
"Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).
Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня"
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30
У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна веде податкову політику на два фронти: займається оновленням податкової системи та одночасно ставить під сумнів існуючі її положення.
Дослівно: "Податкова політика в Україні ведеться на два фронти. З одного боку, за ці роки була проведена значна робота щодо поступового вдосконалення та оновлення податкової системи, а з іншого під сумнів ставляться основні положення існуючої системи".
Деталі: Відповідний висновок зробив Департамент з фіскальних питань МВФ, здійснивши віддалену місію.
В МВФ відзначили значні зусилля України у напрямку модернізації міжнародних аспектів податку на прибуток, але застерігають від небезпеки його скасування через бажання окремих осіб.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30
Капитан правильной национальности?
Отвечает вопросом на вопрос?
Речь шла о бумажке,а вы вдруг перевели стрелки на космические корабли.
По моим прикидкам всё в нашей стране дешевеет с 2006-го,правда дешевеет в долларе,а не в бумаге.
Как только счастье рефинанса посыпется не только на автодор,а на бюджет,то нас ждёт лавина не только эмиссионного наполнения казны с девалом и гипером,а ещё банкопад и стук копыт депозитчиков,под шум не долетевших самолётов с валютой,у нас долго запрягают,но кратно скачут,пока балдейте,накроет,будете не только коньяк пить,а кусты с одной травой искать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:37
Собственно, понимающие люди видели белого пушистого зверька издалека. Весь вопрос был только в том - когда он наконец нас догонит. Похоже, он уже к нам приходит.
"Свято наближається" (с)
И локдаун прям как по заказу планируют.
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:18
ніколи так не було, і ось знову
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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