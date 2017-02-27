jump написав:

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року та переніс дію цієї постанови ще на рік.

1 січня 2021 року складе 2393 гривень.



Як наголошується в пояснювальній записці, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

В Україні відмовилися з 2021 року підвищувати мінімальні зарплати для вчителівВчора, 23 листопада, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію своєї постанови №822, ухваленої в липні 2019 року, про зростання зарплат вчителів на 20-70%.Кабмін виключив із документа пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з