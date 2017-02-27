|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
28.33-28.35/28.39-28.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
Знаете чем отличается развитое государство от недоразвитого?
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2020..................28,3835
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.
Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.
В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Основное увеличение произошло за счет расходов казначейства. Ему по мелочи помогали сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.
В пятницу объем валютного рынка остался почти неизменным, символически сократившись с 401.3 до 399.3 млн. Обороты чистые. Ьанки увеличили активность, а клиентские обороты, как и положено в пятницу, серьезно просели, снова явственно проявилось превышение предложения над спросом.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27
В Україні відмовилися з 2021 року підвищувати мінімальні зарплати для вчителів
Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року та переніс дію цієї постанови ще на рік.
Вчора, 23 листопада, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію своєї постанови №822, ухваленої в липні 2019 року, про зростання зарплат вчителів на 20-70%.
Кабмін виключив із документа пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.
Як наголошується в пояснювальній записці, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:32
2270 грн з 01.12.2020
|