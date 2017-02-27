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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6824682568266827

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 249
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
87
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 249
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18

28.33-28.35/28.39-28.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18

  sequence написав:
  jump написав:що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених

ну что же - прекращаю отпускать в долг по гостендерам. Год назад картина была подобная, а проблема - хроническая

Знаете чем отличается развитое государство от недоразвитого?
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2020..................28,3835
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.
Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.
В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Основное увеличение произошло за счет расходов казначейства. Ему по мелочи помогали сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.

В пятницу объем валютного рынка остался почти неизменным, символически сократившись с 401.3 до 399.3 млн. Обороты чистые. Ьанки увеличили активность, а клиентские обороты, как и положено в пятницу, серьезно просели, снова явственно проявилось превышение предложения над спросом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:27

В Україні відмовилися з 2021 року підвищувати мінімальні зарплати для вчителів

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року та переніс дію цієї постанови ще на рік.

Вчора, 23 листопада, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію своєї постанови №822, ухваленої в липні 2019 року, про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Кабмін виключив із документа пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.

Як наголошується в пояснювальній записці, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:32

  jump написав:В Україні відмовилися з 2021 року підвищувати мінімальні зарплати для вчителів

Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2021 року та переніс дію цієї постанови ще на рік.

Вчора, 23 листопада, на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2021 року дію своєї постанови №822, ухваленої в липні 2019 року, про зростання зарплат вчителів на 20-70%.

Кабмін виключив із документа пункт про те, що з 1 січня 2021 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з проектом держбюджету, прожитковий мінімум з 1 січня 2021 року складе 2393 гривень.

Як наголошується в пояснювальній записці, дію постанови відкладено ще на один рік "у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування".

2270 грн з 01.12.2020 https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/1
alex10
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