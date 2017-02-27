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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6825682668276828>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 250
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18

28.33-28.35/28.39-28.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18

  sequence написав:
  jump написав:що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених

ну что же - прекращаю отпускать в долг по гостендерам. Год назад картина была подобная, а проблема - хроническая

Знаете чем отличается развитое государство от недоразвитого?
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2020..................28,3835
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.
Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.
В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Основное увеличение произошло за счет расходов казначейства. Ему по мелочи помогали сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.

В пятницу объем валютного рынка остался почти неизменным, символически сократившись с 401.3 до 399.3 млн. Обороты чистые. Ьанки увеличили активность, а клиентские обороты, как и положено в пятницу, серьезно просели, снова явственно проявилось превышение предложения над спросом.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50

  vovan_prm написав:..
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.

ну и живет на свои, как и было до 2008 года.
а у нас тока "планы заимствований до кубырнаццатого года"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:51

  vovan_prm написав:
  sequence написав:
  jump написав:що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених

ну что же - прекращаю отпускать в долг по гостендерам. Год назад картина была подобная, а проблема - хроническая

Знаете чем отличается развитое государство от недоразвитого?
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.



Держава після звільнення топ-силовиків виплатила їм мільйонні компенсації

Колишні керівники силових структур і військових відомств, які втратили посади після вступу на посаду президента Володимира Зеленського, отримали при звільненні від 900 тис. грн до 2,3 млн грн, йдеться в журналістському розслідуванні проекту Bihus.info, опублікованому в понеділок, 23 листопада.

Зокрема, колишній начальник управління держохорони Валерій Гелетей, який На посаді отримував понад 889 тис. грн на рік, при звільненні отримав майже 805 тис. грн.

Екс-голова Служби безпеки України Василь Грицак отримав за звільнення понад 1,426 млн грн, а колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Вікторові Муженку після звільнення держава виплатила близько 2 млн грн.

Степан Полторак, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав понад 1,925 млн грн. А колишній голова Національної поліції Сергій Князєв при звільненні отримав понад 2,3 млн грн.

Колишній керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров при звільненні отримав понад 1,8 млн грн, а у 2020 році, як зазначили журналісти, Нацгвардія доплатила йому ще понад 524 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:00

  somilitark написав:нас ждёт лавина не только эмиссионного наполнения казны с девалом и гипером,а ещё банкопад и стук копыт депозитчиков,под шум не долетевших самолётов с валютой,у нас долго запрягают,но кратно скачут,пока балдейте,накроет,будете не только коньяк пить,а кусты с одной травой искать :wink:


Умеете вы поднять настроение :D

  p_vovk74 написав:"Свято наближається" (с)
И локдаун прям как по заказу планируют.


думаете локдаун планируют, чтобы олени обменки не выносили?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:19

  p_vovk74 написав:Собственно, понимающие люди видели белого пушистого зверька издалека. Весь вопрос был только в том - когда он наконец нас догонит. Похоже, он уже к нам приходит.
"Свято наближається" (с)
И локдаун прям как по заказу планируют.


Это же и последнее предупреждение гривнохолдерам. Им разве что картинку еще не рисовали, что их сбережения в перспективе либо уменьшатся посредством девальвации, либо будут заморожены в силу отстуствия ликвидности.

Бюджет сжирает уже почти все ресурсы банковской системы (которые не связывает сам же НБУ), а реальная экономика обескровлена, сокращается и не платит налоги! Сколько такая система сможет существовать?..

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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:25

  andrein написав:Признаком выздоровления экономики после коронавируса будет курс 36.6
:)


или 97.88 по Фаренгейту :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44

  jump написав:
Держава після звільнення топ-силовиків виплатила їм мільйонні компенсації

Я если честно думаю что этой учетки фигачит бот.
Но все таки для полной ясности процитирую себя :oops: :oops: с дополнением.
  vovan_prm написав:Развитое государство всегда выполняет все свои обязательства.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:47

  vovan_prm написав:
  jump написав:
Держава після звільнення топ-силовиків виплатила їм мільйонні компенсації

Я если честно думаю что этой учетки фигачит бот.
Но все таки для полной ясности процитирую себя :oops: :oops: с дополнением.
  vovan_prm написав:Развитое государство всегда выполняет все свои обязательства.

це сарказм, шановний :oops:
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