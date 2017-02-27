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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
28.33-28.35/28.39-28.42
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:18
Знаете чем отличается развитое государство от недоразвитого?
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.11.2020..................28,3835
Доллар прибавил около 1.5 копеек.
Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.
Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.
В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.
Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах увеличились. Основное увеличение произошло за счет расходов казначейства. Ему по мелочи помогали сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.
В пятницу объем валютного рынка остался почти неизменным, символически сократившись с 401.3 до 399.3 млн. Обороты чистые. Ьанки увеличили активность, а клиентские обороты, как и положено в пятницу, серьезно просели, снова явственно проявилось превышение предложения над спросом.
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:50
Додано: Вів 24 лис, 2020 12:51
Держава після звільнення топ-силовиків виплатила їм мільйонні компенсації
Колишні керівники силових структур і військових відомств, які втратили посади після вступу на посаду президента Володимира Зеленського, отримали при звільненні від 900 тис. грн до 2,3 млн грн, йдеться в журналістському розслідуванні проекту Bihus.info, опублікованому в понеділок, 23 листопада.
Зокрема, колишній начальник управління держохорони Валерій Гелетей, який На посаді отримував понад 889 тис. грн на рік, при звільненні отримав майже 805 тис. грн.
Екс-голова Служби безпеки України Василь Грицак отримав за звільнення понад 1,426 млн грн, а колишньому головнокомандувачу Збройних сил України Вікторові Муженку після звільнення держава виплатила близько 2 млн грн.
Степан Полторак, який був міністром оборони в уряді Володимира Гройсмана, при звільненні з військової служби отримав понад 1,925 млн грн. А колишній голова Національної поліції Сергій Князєв при звільненні отримав понад 2,3 млн грн.
Колишній керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров при звільненні отримав понад 1,8 млн грн, а у 2020 році, як зазначили журналісти, Нацгвардія доплатила йому ще понад 524 тис. грн.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:00
Умеете вы поднять настроение
думаете локдаун планируют, чтобы олени обменки не выносили?
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:19
Это же и последнее предупреждение гривнохолдерам. Им разве что картинку еще не рисовали, что их сбережения в перспективе либо уменьшатся посредством девальвации, либо будут заморожены в силу отстуствия ликвидности.
Бюджет сжирает уже почти все ресурсы банковской системы (которые не связывает сам же НБУ), а реальная экономика обескровлена, сокращается и не платит налоги! Сколько такая система сможет существовать?..
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:25
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:44
Я если честно думаю что этой учетки фигачит бот.
Но все таки для полной ясности процитирую себя с дополнением.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:47
це сарказм, шановний
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