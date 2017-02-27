Додано: Вів 24 лис, 2020 12:23

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

24.11.2020..................28,3835

Доллар прибавил около 1.5 копеек.

Открылись на 2 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. После утреннего кофе выросли на 1.5 копейки, после чего немного постояли. Сегодня топливо закончилось значительно раньше, чем вчера, с 11 пошли вниз. Сначала опустились на 2 копейки, а после небольшой паузы еще на полкопейки. После 11-30 уравновесились.

Торговать сегодня начали весьма рано, задолго до 11, но относительно широкий спред намекает на не очень высокую активность. Впрочем, еще месяц назад такой спред я называл рабочим. Наблюдаем дальше.

В мире доллар, резко подскочивший вчера вечером, возобновил плавный спуск. Сейчас он чуть дороже, чем был во время нашей вчерашней сессии.

Справочный курс встретили котировками 28.3600 - 28.3800, что на копейку ниже открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах увеличились. Основное увеличение произошло за счет расходов казначейства. Ему по мелочи помогали сокращение объема суточных сертификатов и инкассация.



В пятницу объем валютного рынка остался почти неизменным, символически сократившись с 401.3 до 399.3 млн. Обороты чистые. Ьанки увеличили активность, а клиентские обороты, как и положено в пятницу, серьезно просели, снова явственно проявилось превышение предложения над спросом.