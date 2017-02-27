Амвросий написав:
Умеете вы поднять настроение
думаете локдаун планируют, чтобы олени обменки не выносили?
А при чем тут обменники если есть онлайн обмен? Да и откуда у оленей топливо? Их же только недавно хорошо постригли по 28.50+.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:51
А при чем тут обменники если есть онлайн обмен? Да и откуда у оленей топливо? Их же только недавно хорошо постригли по 28.50+.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:52
Это достаточно устойчивое заблуждение.
Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений.
То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 24 лис, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:53
Хотелось бы увидеть такое государство
Вот здесь то собака и порылась.
На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный.
Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57
Т.е. с первым утверждением вы согласны?
Тогда и спорить нет причин
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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