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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6825682668276828

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.5 5 250
26,00-26,50
2%
5
26,50-27,00
1%
2
27,00-27,50
2%
6
27,50-28,00
5%
13
28,00-28,50
19%
47
28,50-29,00
35%
88
29,00-29,50
16%
40
29,50-30,00
6%
15
30,00-30,50
3%
7
30,50-31,00
2%
5
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
20
Всього голосів : 250
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:51

  Амвросий написав:
  somilitark написав:нас ждёт лавина не только эмиссионного наполнения казны с девалом и гипером,а ещё банкопад и стук копыт депозитчиков,под шум не долетевших самолётов с валютой,у нас долго запрягают,но кратно скачут,пока балдейте,накроет,будете не только коньяк пить,а кусты с одной травой искать :wink:


Умеете вы поднять настроение :D

  p_vovk74 написав:"Свято наближається" (с)
И локдаун прям как по заказу планируют.


думаете локдаун планируют, чтобы олени обменки не выносили?

А при чем тут обменники если есть онлайн обмен? Да и откуда у оленей топливо? Их же только недавно хорошо постригли по 28.50+.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:52

  sequence написав:
  vovan_prm написав:..
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.

ну и живет на свои, как и было до 2008 года.
а у нас тока "планы заимствований до кубырнаццатого года"

Это достаточно устойчивое заблуждение.
Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений.
То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 24 лис, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:53

  sequence написав:
  vovan_prm написав:..
Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.

ну и живет на свои, как и было до 2008 года.
а у нас тока "планы заимствований до кубырнаццатого года"

Хотелось бы увидеть такое государство :)
  zРадио написав:Бюджет сжирает уже почти все ресурсы банковской системы (которые не связывает сам же НБУ)

Вот здесь то собака и порылась.
На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный.
Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:57

  jump написав:це сарказм, шановний :oops:

Т.е. с первым утверждением вы согласны? :mrgreen:
Тогда и спорить нет причин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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  #<1 ... 6825682668276828
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