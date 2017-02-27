vovan_prm написав:.. Развитое государство всегда выполняет свои обязательства.
ну и живет на свои, как и было до 2008 года. а у нас тока "планы заимствований до кубырнаццатого года"
Хотелось бы увидеть такое государство
zРадио написав:Бюджет сжирает уже почти все ресурсы банковской системы (которые не связывает сам же НБУ)
Вот здесь то собака и порылась. На сегодняшний день связано около 100 млрд. Не скажу, что это хорошо, поскольку деньги должны работать, но резерв это достаточно серьезный. Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены. Трудно надеяться, что у нас будет все хорошо, когда весь мир лихорадит в прямом и переносном смысле слова, но совсем уж отчаиваться на стоит.
Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Да ну Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы. Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ. НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 24 лис, 2020 14:16, всього редагувалось 1 раз.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Сибарит написав:Масштабы неуплаты налогов тоже слегка преувеличены.
Да ну Вы поймете что в этом коротком месседже приравнены налоги и сборы. Но даже только Упрощенка и ЗП в конвертах, эти два крутейших офшора, они скоро будут претендовать на мировой уровень по своей лояльности, даже если промолчать про НДФЛ. НА их фоне скоро уже можно будет забывать про таможню и схемы с НДС
если Вам держава дала кредиты, то пускай платит тот кого кредитуют.
Меня кредитует ФРС, почему я буду платить налоги если я не имею к этому отношения?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа. http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
А бюджет типа вчера прирос на 15 ярдов гривен? Как тебе такое Илон Маск? Просто клоунада,кто смотрит на официальные цифры рисуют от балды на отшебитесь и будь здоров,денег нет вообще,зато по бумагам уже норм. Вот такое очковтирательство и банальное враньё,были квартальные платежи и ничего толком не собрали, а тут в межсезонье как повалило,уже наверное и МФВ можно посылать.
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 24 лис, 2020 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить! По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.
Не плутайте недобори зі збитків із крадіжками з прибутків. Чомусь замість того, щоб зробити нормальний ЗАКОН, за яким можут в рівних умовах працювати усі, ви пропонуєте "кашмаріть" кого вирішить корумпований чиновник. Та ще згадуєте про корупцію...
vovan_prm написав:.. Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений. То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.
Ну так кредит не под 18%-20%? - простите, но это схема Мавроди. Схема Германии очень нравится - правительство тебе отдает меньше, чем занимало. Если не ошибаюсь, рост заимствований должен быть подкреплен небумажным ростом экономики, а как оно на деле?
vovan_prm написав:На мой взгляд пришло время бизнес беспощадно кошмарить! По моим субъективным оценкам, недоборы от всякого рода оптимизаций в последние годы уже соизмеримы с коррупцией и расхищением вместе взятыми.
А нічого, що майже весь великий бізнес,який працює в Україні, зареєстровано на Кіпрі Звичайно, податки в Україні вони не сплачують. Наприклад, практично усі підприємства вітчизняної металургії належать кіпрській компанії «SCM Holdings Ltd», якою володіє відомий український бізнесмен і політик. Хімічну промисловість повністю монополізовано зареєстрованою за кордоном компанією «Group DF», власником якої є інший, не менш відомий, вітчизняний підприємець. Особливість української «офшоризації» полягає в тому, що усі власники офшорних компаній тісно пов’язані з владою або навіть займають високі державні посади... Кого і як кошмарити будемо
vovan_prm написав:.. Кредит - есть обычной нормальной составляющей рыночных отношений. То что не все дикари умеют его использовать, является лишь следствием непреодолимой ограниченности последних.
Ну так кредит не под 18%-20%? - простите, но это схема Мавроди. Схема Германии очень нравится - правительство тебе отдает меньше, чем занимало. Если не ошибаюсь, рост заимствований должен быть подкреплен небумажным ростом экономики, а как оно на деле?
дефляція 0,5% зайняли на мінус 0,25% з поправкою на дефлятор виходить плюс 0,25 тобі віддали, а якщо займали при крос курсі до долара 1.1 а віддали при 1.18 непогано так.